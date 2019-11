Nazionale Italiana Cantanti vs Calcio TV/ Diretta Italia 1, Bonolis pericoloso (0-1)

BONOLIS PERICOLOSO (CANTANTI-TV, RISULTATO 0-1)

Al 26′ è ancora Briga a sprecare una ghiotta occasione per il pareggio della Nazionale Cantanti, mentre sul versante opposto il tridente Cartasegna-Pisani-Baz crea parecchi problemi alla retroguardia avversaria. Alla mezz’ora grande occasione per il raddoppio per la Nazionale Calcio TV con un gran sinistro di Paolo Bonolis sul quale Sorrentino deve esaltare i suoi riflessi. Nazionale TV ancora pericolosa con una conclusione in avvitamento di Baz che finisce alta, mentre la Nazionale Cantanti prova a scuotersi tentando di manovrare bene al 40′ con un’azione manovrata tra Tony Effe, Biondo e Moreno che tenta un’interessante conclusione andando vicino al pareggio, poi Max Laudadio non sfrutta un contropiede calciando addosso a Sorrentino. La prima frazione di gioco si chiude comunque con la Nazionale Calcio TV avanti 1-0 sulla Nazionale cantanti. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA PISANI

Nella sfida allo stadio Benito Stirpe nel memoriale Silvio Bonolis la prima occasione da gol è stata per la Nazionale Calcio TV con Marco Cartasegna protagonista di una serpentina in area al 6′, sulla conclusione però si è fatto trovare pronto il portiere Sorrentino. La Nazionale Cantanti ha risposto al 9′ con una fuga di Briga che ha concluso a rete trovando la deviazione in angolo di Zenga, poi conclusione debole di Max Laudadio controllata da Sorrentino. Il più pericoloso in fase offensiva per la Nazionale Cantante è Briga, che al quarto d’ora spreca tutto solo davanti a Zenga, per giunta ignorando Ermal Meta che era meglio posizionato. A sbloccare il risultato è però la Nazionale Calcio Tv al 21′: scambio in bello stile tra Marco “Baz” Bazzoni e Andrea Pisani e gol di quest’ultimo, che segna in campo aperto battendo Sorrentino. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA NAZIONALE ITALIANA CANTANTI VS CALCIO TV

Come si può seguire in tv l’evento benefico “Ciao Pà” Nazionale Italiana Cantanti vs Nazionale Calcio TV? La partita sarà trasmessa in seconda serata su Italia 1 oggi alle 23.25. Chi però non può sintonizzarsi su Italia 1 può ripiegare sulla diretta streaming video dell’evento (anche se in realtà non si tratta di una diretta, visto che la partita è stata giocata il 13 novembre). In quest’ultimo caso, potete sfruttare Mediaset Play, il servizio messo a disposizione dal “Biscione” per lo streaming dei suoi programmi. E allora cliccando qui è possibile seguire l’evento benefico attraverso il proprio pc, smartphone e tablet anche se siete lontani da casa o semplicemente non avete vicino a voi una tv a disposizione.

LA SFIDA

Per il “Ciao Pà”, sesto Memorial Silvio Bonolis, Nazionale Italiana Cantanti e quella Calcio TV si sono affrontati allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’evento benefico verrà trasmesso in seconda serata oggi, giovedì 21 novembre 2019, su Italia 1 alle 23.25. Si tratta di un’iniziativa molto importante e prestigiosa, che parla di solidarietà tramite un momento di sport e divertimento. È dedicato al padre di Paolo Bonolis, quindi nasce con un duplice intento: ricordare i genitori che non ci sono più e al contempo promuovere progetti solidali. Un unico grande obiettivo, dunque, per due nazionali che si affrontano in una specie di derby. La Nazionale Cantanti è guidata dal presidente Paolo Belli, mentre quella Calcio TV è capitanata dal celebre conduttore Paolo Bonolis. Si sono affrontate per contribuire ad un progetto. Si tratta di “Adotta un angelo”, dell’Associazione Ce.R.S. Onlus. Da trent’anni si impegna a fornire in maniera gratuita assistenza domiciliare ai bambini affetti da grave disabilità.

“CIAO PÀ” MEMORIAL SILVIO BONOLIS: NAZIONALE ITALIANA CANTANTI VS CALCIO TV

L’evento benefico “Ciao Pà” Nazionale Italiana Cantanti vs Nazionale Calcio TV quest’anno è dunque importante per aiutare quei bambini “ad alta intensità di cure”. Sono quei bambini che devono affrontare quotidianamente grandi difficoltà, che a volte è difficile anche solo immaginare. L’obiettivo di questa partita solidale è quello di permettere all’Onlus di programmare con maggiore serenità gli interventi, prolungare le assistenze domiciliari in corso e ufficializzare le altre che si intendono attivare. Allora “Ciao Pà” Nazionale Italiana Cantanti vs Nazionale Calcio TV è una grande opportunità, oltre che spinta, per aiutare l’Associazione ad aiutare quanti più Angeli in difficoltà. L’evento è stato presentato anche da Paolo Bonolis con un video. «Ci sarà pure sto poveraccio qui che vi sta parlando. Cercherà di entrare in campo e determinare il risultato definitivo che comunque darete voi. Venite a guardare chi sa giocare a pallone e anche le “pi**e”». Così il conduttore prima della partita, e prima anche delle polemiche con Marco Cartasegna.





