Tra le protagoniste de “Le ragazze” c’è anche la storia di Nazzarena Graziani, nata nel 1939 a Paliano, in provincia di Frosinone. Il suo è uno di quei racconti che trova il suo terreno fertile negli anni della guerra. Nazzarena, infatti, nacque da una famiglia di contadini e il papà parte subito per combattere: la mamma non gli parla mai di lui e lei scopre della sua esistenza solamente nel 1945, quando torna dalla guerra. Inizialmente è uno shock conoscere quell’uomo del quale non aveva mai neppure sentito parlare, ma con il tempo si abitua e continua ad essere la bambina curiosa e solare di sempre.

Nazzarena Graziani ama studiare e frequenta le elementari: è bravissima e ama leggere, ma il suo destino è già scritto. Nonostante voglia proseguire con lo studio, le scuole medie sono troppo lontane da Paliano, tanto che i genitori decidono di non farle continuare la sua avventura sui libri. Per la bambina è un dolore grande: la sua grande passione per i libri, però, non viene interrotta neppure quando viene mandata a lavorare nei campi. Nazzarena si dedica così ai lavori manuali in campagna, ma appresso ha sempre un libro e non smette mai di leggere.

Nazzarena Graziani, chi è: l’amore per i libri

Dopo il matrimonio, Nazzarena Graziani va a vivere in una casa che al di sotto ha una scuola elementare di campagna. Così la donna ciociara torna in qualche modo sui banchi: nel 1958 viene infatti assunta come bidella e lavora in quella e in altre scuole fino al 2006. Nel frattempo mette al mondo tre figli ma non abbandona mai la sua grande passione per i libri. “Quando le maestre seppero che io leggevo tanti libri, me ne regalarono altri. Oggi quando vado in libreria e compro sempre sei sette libri alla volta” raccontava nel 2017 Nazzarena a Frosinone Today. Una grande passione che oggi arriva anche in tv.