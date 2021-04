Nazzareno Moroni, marito Angela Moroni (“protagonista” Buongiorno Mamma!)/ Le cinque figlie e…

La fiction “Buongiorno, mamma!”, in onda questa sera su Canale 5, si ispira alla storia vera di Angela Calise Moroni, rimasta in coma per 29 anni. Al suo fianco c’è sempre stato il marito Nazzareno e le cinque figlie Clara, Stefania, Benedetta, Noemi ed Elisabetta. Il 23 gennaio del 1988 Angela fu colta da un malore in casa. Aveva avuto un fortissimo calo di potassio. Angela è morta il 31 marzo 2017. Nazzareno Moroni, diacono e catechista del cammino neocatecumenale, ha raccontato la sua storia a “La Croce quotidiano”: “Angela è stata un dono, un privilegio. Si sentì male all’improvviso, la situazione precipitò”. Per un anno peregrinarono da una clinica all’altra sperando di trovare il modo di far uscire Angela dal coma: “Nessun medico però ci dava speranze in tal senso e allora abbiamo deciso che Angela dovesse tornare a casa sua, a casa nostra. È stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e la rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia”.

BUONGIORNO MAMMA, STORIA VERA/ "Angela Moroni, dai viaggi in clinica al coma"

Nazzareno Moroni: 29 anni al fianco della moglie in coma

Durante l’intervista su “La Croce quotidiano”, la giornalista ha chiesto a Nazzareno Moroni: “Non ha mai pensato anche una sola volta che fosse più dignitoso lasciare andare Angela?”. Immediata la sua risposta: “Non l’ho mai pensato un minuto in vita mia”. Nazzareno ha parlato anche del funerale della moglie Angela: “È stata una festa perché Angela non è sparita nel nulla, ha iniziato una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna”. La storia della famiglia di Avezzano ha colpito Elena Bucaccio, sceneggiatrice della fiction “Buongiorno, Mamma!”. Nel comunicato stampa di presentazione Elena Bucaccio ha scritto: “Mia figlia era nata da poco quando, aprendo il giornale, ho letto un trafiletto che parlava della moglie di Nazzareno e di quello che le era successo. Qualche ora dopo ero nell’ufficio di Luca Bernabei e piangendo gli raccontavo le emozioni che quelle poche righe mi avevano dato”. La settimana seguente iniziò a scrivere “Buongiorno, mamma!”.

