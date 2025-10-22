Inizia la stagione NBA con la vittoria degli Oklahoma City Thunder contro gli Houston Rockets e quella dei Golden State Warriors contro i Los Angeles Lakers

NBA, l’esordio show dei Thunder campioni in carica contro i Rockets

Nella notte italiana ha avuto inizio la stagione NBA con due sfide di altissimo livello che hanno visto in campo prima i campioni uscenti degli Oklahoma City Thunder contro quelli che si presentano come i rivali nella Western Conference, gli Houston Rockets, e successivamente l’eterna sfida tra Lebron James e Stephen Curry. Come ogni anno prima dell’inizio della cosiddetta Opening Night è andata in scena la cerimonia degli anelli con la squadra vincente dell’anno passato che è stata premiata con un anello celebrativo della vittoria e l’affissione di un nuovo stendardo nel palazzetto.

La gara tra Thunder e Rockets si è rivelata essere un grande spettacolo, come ci si poteva aspettare, con le due formazioni che hanno avuto bisogno di un tempo supplementare prima di decretare la vincitrice, che alla fine si è rivelata essere la squadra biancazzurra che ha strappato un 125-124 nei secondi finali. Miglior giocatore della partita è stato eletto l’MVP uscente Shai Gilgeous-Alexander che ha realizzato 35 punti con 5 assist e 5 rimbalzi, aiutato da un ottimo Chet Holmgren da 28 punti e 7 rimbalzi, per i texani invece top scorer il turco Alperen Sengun che ha chiuso con 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist supportato da un Kevin Durant da 23 punti e 9 rimbalzi.

NBA, la vittoria degli Warriors sui Lakers

Nella seconda partite della Opening Night NBA come detto c’è stato lo scontro tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, organizzato dalla Lega per vedere l’ennesima sfida tra “il re” Lebron e “lo chef” Curry, sfortunatamente però il quarantenne in maglia gialloviola ha dovuto dare forfait per un problema fisico che lo terrà fuori dal campo almeno fino a metà novembre. A salire in cattedra per la franchigia losangelina è quindi stato lo sloveno Luka Doncic che ha messo a referto una super prestazione con 43 punti segnati accompagnati da 12 rimbalzi e 9 assist, ottenendo quasi una tripla doppia.

A guidare la squadra di San Francisco invece è stato Jimmy Butler che ha realizzato 31 punti conditi da 5 rimbalzi e 4 assist e che si sono uniti ai 23 punti di uno Stephen Curry non in una delle sue migliori serate, nonostante questo però gli Warriors sono riusciti a ottenere la vittoria con un 109-119 maturato grazie ad un terzo quarto chiuso con un parziale di +10. Buona anche la prestazione di Austin Reaves da 26 punti e 9 assist degna della stagione in cui arriverà a scadenza di contratto e nella quale cercherà di mettersi in mostra per strappare un contratto importante nella prossima Free Agency.