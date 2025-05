Primo quintetto All-NBA

Le serie delle Conference Finals stanno per giungere alla fine e la NBA condivide con i tifosi quelli che sono i tre quintetti migliori della stagione, ovvero la lista dei 15 giocatori che quest’anno si sono distinti rispetto agli altri e hanno giocato almeno 65 partite, limite imposto dalla NBA da qualche stagione per i premi di fine anno per evitare che i giocatori possano spingere le squadre ad un load management massiccio. Per questo giocatori come Anthony Davis, Kirye Irving o Joel Embiid non sono presenti e neanche presi in considerazioni mentre altri sono stati esclusi.

Il primo quintetto vede tra i suoi componenti i tre finalisti per il premio dell’MVP, Shai Gilgeous-Alexander che ovviamente è una delle guardie avendo vinto il premio di miglior giocatore della lega, Nikola Jokic che ha registrato 30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di media, e Giannis Antetokounmpo, autore di una stagione da 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist di media. Gli ultimi due membri del quintetto sono poi Donovan Mitchell, che ha registrato una media di 24 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, e Jayson Tatum che invece ha concluso l’anno con 27punti, 9 rimbalzi e 6 assist di media.

NBA, il secondo e il terzo quintetto

Il secondo quintetto NBA invece ha una composizione diversa con una guardia in più rispetto al primo e un lungo in meno, il back court di questa ipotetica formazione vedrebbe Stephen Curry, che in questa stagione ha mantenuto una media di 24 punti, 4 rimbalzi e 6 assist, Anthony Edwards, che ha registrato 27 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in media quest’anno, e Jalen Brunson, la cui media vede 26 punti, 3 rimbalzi e 7 assist. I due lunghi invece sono, Evan Mobley, vincitore del DPOY, con 18 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in media, e Lebron James che nonostante i 40 anni ha chiuso con una media di 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.

Nel terzo ed ultimo quintetto invece ci sono tante prime volte tra cui quella di Cade Cunningham autore di una stagione da 26 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, e quella di Jalen Williams, che in questa stagione ha registrato 22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in media. A tornare ad essere premiati invece sono James Harden, con una grande stagione da 26 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, Karl-Anthony Towns, che invece ha chiuso l’anno con 24 punti, 13 rimbalzi e 3 assist di media, e Tyrese Haliburton che nella stagione regolare ha avuto una media di 18 punti, 3 assist e 9 rimbalzi.