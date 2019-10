Nba, Clippers-Lakers subito show: LeBron ko/ Video, Toronto piega un grande Nik Melli

Si è aperta la Nba nella notte con due partite, la consegna degli anelli, un derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers e una sfida finita ai supplementari: il botto dello spettacolo sportivo più bello del mondo arriva come eco anche in Italia, con l’esordio-show nonostante la sconfitta per Niccolò Melli con i New Orleans Pelicans (14 punti e 100% durante i tempi regolamentari). Uno spettacolo nello spettacolo è stato certamente il primo big match della stagione, con i Clippers che danno una lezione agli emergenti e scalpitanti per la vittoria finale Lakers di Lebron James. I lacustri, rivoluzionati dall’arrivo di Anthony Davis e dall’addio di Ingram, Lonzo e compagnia, si devono piegare al “re” Kawhi Leonard che dopo aver portato i Toronto Raptors all’Anello lo scorso anno ora ci riprova con i losangelini meno “glamour”. 30 punti per l’ex Raptors, LeBron James tira male ma sfiora la tripla doppia, Davis da 25+10 ma è la panchina dei Clippers ad annichilire i Lakers chiudendo i conti per il 112-102 finale. 21 punti, 5 rimbalzi e 6 assist per il solito maestoso Lou Williams e Montrezl Harrell (17+7) firmano il solco contro uno scatenato Danny Green autore di 28 punti con 7 triple su 9 messe a bersaglio. Al netto di LeBron, Davis e Green, i Lakers sono parsi poca roba soprattutto in difesa, in più manca come il pane Kyle Kuzma con Rondo che da “solo” non riesce al momento a tirare il gioco per tutti 48 minuti. LeBron a fine partita sentenza «Abbiamo ancora tanto da migliorare. Siamo un nuovo gruppo che, piano piano, si sta unificando. Abbiamo un nuovo coaching staff. Abbiamo un nuovo sistema. Non si tratta di una rivalità. Stiamo cercando di migliorare ogni singolo giorno».

SI APRE L’NBA: TORONTO SHOW PIEGA MELLI ALL’OVERTIME

Spettacolo a Los Angeles ma spettacolo è stato anche a Toronto con la consegna degli anelli che fa da anteprima allo show dei campioni Nba 2019 “orfani” di Kawhi ma non per questo meno combattivi e spettacolari. 34 punti a testa per Siakam e Van Vleet, 22 per Kyle Lowry e 13 da Serge Ibaka, un collettivo maestoso che riesce ad aver ragione dei Pelicans solo al primo supplementare, risultato finale 130-122. Di contro, New Orleans venduto Anthony Davis si è ritrovato in casa il n.1 del Draft, il più atteso dopo i tempi di LeBron James: peccato che il fenomeno 19enne Zion Williamson due giorni fa si è operato al menisco e tornerà solo tra due mesi. Non proprio la miglior notizia per l’inizio di stagione, eppure il peso dell’infortunio non si è sentito in questo esordio con un travolgente Brandon Ingram da 22 punti e soprattutto un Nicolò Melli da 14 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti sul campo. Non solo, uscendo dalla panchina l’azzurro ha infilato 5 su 5 con 4 triple e il 100% dal campo prima dei supplementari: non è bastato però contro le bocche da fuoco dei Raptors. Oltre a Hart, Melli e Ingram, anche JJ Redick (16 punti) e Jrue Holiday (13 pur con 6/15 al tiro) hanno chiuso alla grande: questi Pelicans sono una squadra molto profonda, con Lonzo Ball a far girare la squadra e nell’attesa della venuta del fenomeno non appena il suo ginocchio starà meglio.

