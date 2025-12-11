Si sono giocati i quarti di finale di NBA Cup, a Est vincono Knicks e Magic mentre a Ovest Thunder e Spurs

NBA Cup, a Est la semifinale sarà Orlando Magic New York Knicks

Si sono chiuse nella notte le partite valide per i quarti di finale di NBA Cup, il torneo di metà stagione della lega americana di basket, che hanno definito le squadre che voleranno a Las Vegas per la fase finale del torneo che decreterà un vincitore che potrà aggiungere il trofeo nella sua bacheca per la prima volta. Sia nella Eastern Conference che nella Western Conference non ci sono state grandi sorprese visto che in ogni sfida sono uscite vincitrici le squadre più forti o quelle che in questo momento della stagione, ancora agli inizi, stanno vivendo un momento migliore.

Partendo dalla Eastern Conference la prima delle due semifinaliste sono gli Orlando Magic che con il risultato di 117-108 hanno battuto i cugini Miami Heat, dopo un brutto primo quarto nel resto della gara sale in cattedra Desmond Bane che alla fine realizzerà 37 punti conditi anche da 6 rimbalzi e 5 assist, dall’altra parte pessima prestazione di Fontecchio con 0 punti. La franchigia della Florida dovrà affrontare i New York Knicks che in trasferta vincono 101-117 contro i Toronto Raptors grazie ad un Jalen Brunson da 35 punti, per i canadesi invece ennesima ottima partita di Brandon Ingram che mette a tabellino 31 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

NBA Cup, le vittorie degli Oklahoma City Thunder e dei San Antonio Spurs

Nei quarti di finale di NBA Cup della Western Conference invece si è verificata l’ennesima passeggiata della stagione degli Oklahoma City Thunder che confermano il loro incredibile momento di forma e la loro superiorità rispetto a tutto il resto della lega, battendo 138-89 i Phoenix Suns. La squadra dell’Arizona non può niente contro uno Shai Gilgeous-Alexander da 28 punti e 8 assist, prestazione al di sotto della sua media stagionale, aiutato da Chet Holmgren che realizza 24 punti e 8 rimbalzi, le assenze di Booker e Green però potevano far presagire l’arrivo di un match molto difficile.

I campioni in carica si giocheranno l’accesso alla finale contro i San Antonio Spurs che anche senza Victor Wembanyama battono i Los Angeles Lakers per 119-132, il premio di migliore in campo va al Rookie Of The Year uscente, Stephon Castle, che realizza una doppia doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Ai gialloviola non bastano i 35 punti, 5 rimbalzi e 8 assist di Luka Doncic, i 26 punti di Marcus Smart e la doppia doppia di Lebron James da 19 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, grazie ad un super contributo della panchina della franchigia texana.