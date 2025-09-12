La NBA Free Agency è ancora aperta e le squadre si muovono con rifirme e rinnovi importanti e aggiunte d'esperienza ai roster

NBA Free Agency: Josh Giddey confermato per 4 anni dai Chicago Bulls

Nonostante i giorni clou della NBA Free Agency siano finiti da un pezzo alcune franchigie stanno ancora aggiungendo pezzi al loro roster per migliorare la lista dei giocatori a disposizione dei propri allenatori o per consolidare il futuro di altri nella propria squadra evitando l’addio nei prossimi anni. Tra le squadre più attive ci sono sicuramente i New York Knicks che la prossima stagione hanno davvero l’opportunità di puntare alla Finals e che per questo hanno preso tra i free agent due importanti veterani della lega come il playmaker Malcom Brogdon e il tiratore Landry Shamet.

Il primo grande colpo di questi giorni però è una rifirma che permette a una delle squadre in rebuilding della Eastern Conference di proseguire i rapporti con il loro miglior giocatore anche per i prossimi quattro anni nei quali sperano di riuscire a tornare competitivi anche grazie al suo apporto in campo. Il giocatore in questione è la guardia australiana Josh Giddey che firma per altri quattro anni con i Chicago Bulls dai quali percepirà un contratto da 100 milioni totali, cifra non troppo elevata che lo renderà il giocatore più pagato di tutta la franchigia dell’Illinois.

NBA Free Agency: le difficili trattative tra Cam Thomas e i Brooklyn Nets

Sempre nella Eastern Conference altre due rifirme importanti sono quelle dei Brooklyn Nets che però arrivano in una maniera diversa rispetto a quella della franchigia protagonista degli anni ‘90, infatti la seconda squadra di New York è riuscita a far tornare il suo giocatore franchigia, la guardia Cam Thomas, ma non alle condizioni che avrebbe voluto. Il giocatore cresciuto ad LSU infatti ha rifiutato le offerte ricevute per un contratto di più anni per cercare di ottenere un guadagno maggiore e alla fine ha accettato l’offerta qualificante da 6 milioni che alla fine della prossima stagione lo renderà un free agent senza restrizioni.

Un altro giocatore con cui i Nets hanno avuto difficoltà a trattare è stato il centro Day’Ron Sharpe che dopo una lunga discussione con la franchigia ha deciso di accettare un contratto da due anni a 12,5 milioni complessivi e un ruolo da giocatore da rotazione alle spalle del titolare Claxton. Un rinnovo importante è invece quello di P.J. Washington che rimarrà ai Dallas Mavericks per i prossimi quattro anni con un contratto da 90 milioni totali e che, senza infortuni, potrà essere un pezzo importante della squadra texana che con Davis, Irving e Flagg potrebbe essere da subito una contender.