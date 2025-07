Il primo giorno di NBA Free Agency ha visto la permanenza di Lebron James ai Los Angeles Lakers e la firma di D'Angelo Russell per i Dallas Mavericks

NBA Free Agency, l’opzione accettata da Lebron James e le estensioni

Nella giornata di ieri ha avuto inizio ufficialmente la NBA Free Agency dopo la chiusura dell’ultima stagione che ha visto la vittoria degli Oklahoma CIty Thunder e i due giorni legati al Draft e alla firma delle nuove matricole nelle loro nuove squadre. Il periodo di mercato era già aperto tanto che diverse squadre si sono mosse con scambi sia durante la notte del Draft sia nei giorni precedenti e successivi che hanno portato un’importante trasformazione della lega che nel prossimo mese vedrà la sua faccia definitiva con la firma dei giocatori che sono ora senza squadra.

Le prime firme sono quelle relative alle estensioni contrattuali o ai giocatori che hanno deciso di accettare le opzioni nel loro contratto per un ulteriore anno con la loro franchigia, tra questi il più importante è senza dubbio Lebron James che ha scelto di restare ai Los Angeles Lakers accettando l’opzione per il prossimo anno per 52.6 milioni di dollari. Tra le estensioni sicuramente sono da tenere d’occhio quella di Naz Reid con i Minnesota Timberwolves per 125 milioni in 5 anni, e quella di James Harden che resta ai Los Angeles Clippers per 81 milioni in 2 anni.

NBA Free Agency, la firme e le trade del primo giorno tra cui quella di D’Angelo Russell

Nella prima notte di NBA Free Agency poi ci sono stati alcuni movimenti degni di nota come la firma di D’Angelo Russell per i Dallas Mavericks con un contratto di 2 anni da 13 milioni, il suo ruolo sarà quello di sostituire Irving durante il suo infortunio per poi giocare insieme o essere il suo sostituto dalla panchina. Importante poi la presa dei Memphis Grizzlies che firmano Ty Jerome come playmaker di riserva per i prossimi 3 anni per un totale di 28 milioni di dollari e lo aggiungono all’estensione di Jaren Jackson Jr. per i prossimi 5 anni con un contratto da 240 milioni di dollari complessivi.

Infine questo primo giorno di mercato ha visto ulteriori trade, la più importante delle quali senza dubbio vede coinvolti i Denver Nuggets e i Brooklyn Nets, la squadra del Colorado infatti cede Michael Porter Jr. e la scelta al primo giro del Draft 2032 in cambio di Cameron Johnson, ala tiratrice della squadra bianconera. Altro importante scambio è quello che vede coinvolto Lonzo Ball che lascia i Chicago Bulls per andare ai Cleveland Cavaliers che in cambio mandano nella franchigia dell’Illinois Isaac Okoro.