Altre mosse importanti nella NBA Free Agency come il passaggio di Myles Turner ai Milwaukee Bucks e l'assunzione di Mike Brown ai New York Knicks

NBA Free Agency: Mike Brown alla guida dei Knicks

Continuano i colpi di scena in questi primi giorni di NBA Free Agency che hanno visto altre rifirme importanti, scambi e altre aggiunte ai roster delle franchigie americane e soprattutto tagli di giocatori di primissimo livello per liberare spazio salariale ed evitare il superamento della luxury tax.

La prossima stagione per come si sta delineando in questi giorni potrebbe regalare grosse sorprese e trasformazioni per quanto riguarda le gerarchie delle due Conference, soprattutto in quella ad Est dove due delle squadre più forti di quest’anno, Boston Celtics e Indiana Pacers, dovranno fare a meno del loro miglior giocatore per tutta la stagione.

A provare ad approfittare della situazione saranno senza dubbio i New York Knicks costruiti già lo scorso anno per arrivare fino in fondo e che nella prossima stagione avranno ancora più possibilità di riuscirci, dopo l’eliminazione nelle Conference Finals la dirigenza ha deciso di licenziare il coach Tom Thibodeau e mettersi alla ricerca di un sostituto. La scelta del successore è arrivata in questi giorni con l’ex allenatore dei Sacramento Kings e Coach Of The Year 2023 Mike Brown, insieme a lui i newyorkesi hanno ufficializzato l’ingaggio di Guerschon Yabusele, per 12 milioni in 2 anni, e di Jordan Clarkson.

NBA Free Agency: Myles Turner big duo con Giannis

Le grandi mosse di questa NBA Free Agency nella Eastern Conference però sono state fatte dai Milwaukee Bucks che dopo l’ultima pessima stagione hanno il compito di creare una squadra competitiva per convincere Giannis Antetokounmpo a rimanere, la dirigenza ha quindi deciso di ingaggiare Myles Turner con un contratto di 4 anni per 107 milioni di dollari complessivi. Il giocatore lascia Indiana dopo 10 anni per andare a giocare con greco, la squadra del Wisconsin però per concludere la trattativa è stata costretta a tagliare Damian Lillard, fermo per la rottura del tendine d’achille.

L’ex playmaker di Portland ha spalmato il suo contratto a 20 milioni annui per i prossimi 5 anni e nella prossima stagione avrà il tempo di rientrare dall’infortunio e prepararsi come meglio crede, proprio la franchigia dell’Oregon è riuscita a contrattare il buyout per uno dei giocatori più pagati della squadra, Deandre Ayton. L’ex centro dei Phoenix Suns lascia così l’Oregon per andare a firmare per i Los Angeles Lakers con un contratto biennale da 16,6 milioni di dollari e aggiungendo alla squadra gialloviola il centro che mancava e che è stato determinante nella sconfitta ai playoff contro i Minnesota Timberwolves.