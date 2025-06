La NBA vede i primi scambi della sua offseason con Kevin Durant che lascia Phoenix per Houston e i Boston Celtics che cedono Holiday e Porzingis

NBA, lo scambio di Kevin Durant tra Phoenix Suns e Houston Rockets

La stagione NBA è appena arrivata al termine ma la lega non si ferma mai e sta vivendo diverse trasformazioni che cambieranno gli equilibri, nella notte infatti si è tenuto il primo turno del Draft che ha portato diversi giovani di grande talento e prospettiva nel campionato, sperando che tra questi ci possa essere il nuovo volto della lega. Non sono solo questi però i cambiamenti ma le squadre hanno già completato alcuni scambi con protagonisti giocatori importanti che hanno cambiato squadra per motivazioni prettamente economiche o per la difficile convivenza con le altre stelle.

Per la seconda volta negli ultimi tre anni, uno dei giocatori più forti della lega è stato al centro di uno scambio che lo porterà a vestire la quinta maglia diversa nella sua carriera NBA, il giocatore in questione è Kevin Durant che lascia i Phoenix Suns dopo una stagione fallimentare nella quale non sono arrivati neanche i playoff. Il giocatore torna in Texas, dove ha giocato nei suoi anni di college, per accasarsi agli Houston Rockets che in cambio mandano in Arizona la loro guardia Jalen Green, l’ala Dillon Brooks, la scelta numero 10 del draft, trasformata nel centro di Duke Khaman Maluach, e 5 scelte al secondo giro dei prossimi draft.

NBA, i Boston Celtics scambiano Jrue Holiday ai Portland Trail Blazers e Kristaps Porzingis agli Atlanta Hawks

A cambiare volto nella NBA sono i Boston Celtics che in questi giorni hanno scambiato due membri del quintetto titolare, la nuova proprietà della squadra più titolata della lega vuole abbassare le spese scendendo sotto la luxury tax e soprattutto sotto il secondo apron, una soglia sopra la quale si hanno limitazioni su scambi e ingaggio dei free agent. Il primo ad aver lasciato il Massachusetts è stato Jrue Holiday, il playmaker è stato mandato ai Portland Trail Blazers in cambio della guardia Anfernee Simons e due scelte al secondo giro dei prossimi draft.

Infine i Boston Celtics hanno portato a termine una trade a tre squadre insieme agli Atlanta Hawks e i Brooklyn Nets per riuscire a scambiare il lungo Kristaps Porzingis, il lituano andrà a giocare in Georgia nella squadra di Trae Young che riceve anche una scelta al secondo giro da parte della squadra del New Jersey. I biancoverdi invece ricevono il contratto dell’ala tiratrice Georges Niang e una scelta al secondo giro di un draft futuro, mentre i bianconeri ricevono il contratto dell’ala ex Los Angeles Clippers Terrence Mann e la scelta numero 22 all’ultimo draft che si è trasformata nella guardia di North Carolina Drake Powell.