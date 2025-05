NBA primo quintetto rookie, Memphis Grizzlies protagonisti

Mentre i Playoff NBA sono arrivati alle serie che vedranno uscire le due finaliste che si giocheranno il Larry O’Brien Trophy per la stagione 2024/2025, la lega ha iniziato a stilare i quintetti formati dai migliori rookie di quest’anno, ovvero i giocatori che si sono messi più in mostra nella loro prima stagione nella lega. Tra questi abbiamo sia grandi nomi con i giocatori presi tra le prime scelte dello scorso Draft ma anche le cosiddette steal, ovvero giocatori che sono stati scelti in posizioni più avanzate e che nessuno si sarebbe aspettato avrebbero avuto un impatto così importante fin da subito.

Antonio Conte può restare al Napoli/ Calciomercato, monte ingaggi e vivaio: le sue richieste (21 maggio 2025)

Il primo quintetto NBA per i rookie vede due grandi protagonisti, i Memphis Grizzlies e la nazionale francese, la squadra del Tennessee infatti porta tra i 5 migliori esordienti due giocatori, il centro canadese Zach Edey, pescato dagli stessi alla nona scelta del primo giro, e Jaylen Wells, guardia o ala piccola americana preso alla scelta 39. La nazionale francese invece può vantarsi di avere tra i 5 migliori rookie Zacharie Risacher, prima scelta assoluta e ala degli Atlanta Hawks, e Alexander Sarr, lungo degli Washington Wizards scelto alla numero 2 assoluta, infine a chiudere il quintetto Stephon Castle, guardia americana dei San Antonio Spurs scelto alla quarta posizione.

Nuovo allenatore Milan/ Tare "chiama" Italiano, qualche suggestione dal passato? (oggi 21 maggio 2025)

NBA, Washington Wizards hanno la sorpresa tra i migliori rookie

Le sorprese dei quintetti NBA dei rookie arrivano soprattutto nel secondo dove ad essere protagonisti sono soprattutto giocatori che non sono finiti tra le primissime posizioni del Draft dello scorso anno ma che con ottime prestazioni sono riusciti a guadagnarsi un posto da titolari o comunque nelle rotazioni delle loro squadre. La più grande sorpresa è quella degli Washington Wizards che portano il loro secondo giocatore, nonché uno dei più inaspettati, la guardia Bub Carrington, scelto alla numero 14 dai Portland Trail Blazers e scambiato alla squadra della capitale insieme a Malcom Brogdon per l’israeliano Deni Avdija.

Calciomercato Lazio News/ Castellanos piace in Inghilterra, il nuovo attaccante è greco (21 maggio 2025)

I suoi compagni nel secondo quintetto sono poi Matas Buzelis, ala dei Chicago Bulls ritenuto uno dei migliori prospetti negli anni precedenti al suo ingresso in NBA ma sceso fino all’undicesima scelta. Gli ultimi tre giocatori sono tutti lunghi e sono Donovan Clingan, il centro dei Portland Trail Blazers pescato alla settima scelta assoluta, Yves Missi, centro camerunense dei New Orleans Pelicans preso alla scelta numero 21, ultimo Kel’el Ware, lungo che i Miami Heat hanno preso alla quindicesima scelta del primo giro.