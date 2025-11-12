La NBA ha ufficializzato le nuove regole per l'All Star Game di quest'anno, si sfideranno la squadra USA contro quella World

NBA, il problema dell’All Star Game

Mentre la stagione NBA prosegue con alcune delusioni e altre sorprese e i commissioner lavorano sempre più incessantemente per il progetto europeo, la lega ha deciso di mettere mano ad un piccola parte della sua struttura per cercare di ridare lustro ad una delle manifestazioni che ha reso grande il basket americano, l’All Star Game. La partita delle stelle nella storia è sempre stata la più grande vetrina per lo sport americano e in particolare per la sua espansione in tutto il mondo vista la possibilità di vedere sullo stesso parquet tutti i migliori giocatori al mondo.

Infortunio Cambiaghi, fastidio alla coscia per l’attaccante/ Costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano

Negli ultimi anni però tutto il weekend di pausa della Regular Season e in particolare l’evento principale dell’All Star Game è stato spesso criticato e ha avuto l’effetto contrario rispetto a quello che è l’obiettivo, nessuno dei giocatori in campo infatti ha dato il giusto valore alla sfida offrendo spettacoli poco interessanti. Nelle ultime stagioni però la NBA ha cercato diverse volte di cambiare le regole della partita per spronare le stelle in campo ad impegnarsi al massimo delle loro possibilità e poter offrire quindi a tutti i tifosi collegati uno spettacolo degno di questo nome.

Infortunio Anguissa, altro stop per il centrocampo azzurro/ Le condizioni del camerunense (12 novembre 2025)

NBA, le nuove regole per l’All Star Game

Per quest’anno la NBA ha deciso di apportare l’ennesima modifica e ha scelto di ascoltare le richieste del pubblico e per questo le due squadre che si affronteranno non saranno più divise tra quella della Eastern Conference e quella della Western Conference, ma saranno una rappresentativa degli atleti americani e una degli atleti del resto del Mondo. Questo obbligherà la lega a modificare anche il metodo di scelta dei partecipanti visto che dovranno esserci in ugual numero giocatori per riempire le due squadre, cosa che negli anni passati era ovviamente non scontata.

DIRETTA/ Virtus Bologna Efes Istanbul (risultato finale 99-89): super Edwards! (11 novembre 2025)

La sfida sulla carta potrebbe essere molto interessante visto che la squadra World potrà far affidamento sugli ultimi 3 MVP della lega, nonché i tre finalisti dello scorso anno, il canadese Shai Gilgeous-Alexander, il serbo Nikola Kokic e il greco Giannis Antetokounmpo, oltre allo sloveno Luka Doncic e al francese Victor Wembanyama. Nel quintetto USA invece avranno un posto assicurato, a meno di infortuni, gli eterni Lebron James, Kevin Durant e Stephen Curry insieme alla futura faccia della lega Anthony Edwards e ad uno tra Anthony Davis e Joel Embiid, in una squadra simile a quella che ha vinto le Olimpiadi 2024 a Parigi.