NBA Playoff, i risultati della Western Conference

Nella notte del giorno di Pasqua si sono concluse tutte le prime partite degli NBA Playoff che mai come quest’anno sembrano poter essere imprevedibili, sono due o tre le uniche squadre che sembrano poter dominare anche in questa seconda parte della stagione ma gli altri accoppiamenti potrebbero dare diversi risultati inaspettati. Le squadre migliori della lega, quelle con più di 60 vittorie hanno confermato la loro superiorità con grandi prestazioni terminate con diverso distacco nel punteggio finale, l’esempio più lampante sono gli Oklahoma City Thunder che hanno vinto contro i Memphis Grizzlies di 51 punti, 131-80.

Diretta Monza Sassuolo Primavera/ Streaming video tv, salvezza o playoff? (22 aprile 2025)

Rimanendo nella Western Conference inaspettato è stato il risultato dei Los Angeles Lakers che nella loro Crypto.com Arena sono stati battuti 95-117 dai Minnesota Timberwolves con un Anthony Edwards da 22 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e una percentuale del 50% da fuori dall’arco dei 3 punti. Combattuta invece è stata la partita tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers che ha avuto bisogno di un overtime per vedere la vittoria 112-110 della squadra del Colorado su una delle rivelazioni inaspettate di questa stagione, vincono anche i Golden State Warriors che da settimi sfruttano la loro esperienza e battono i giovanissimi Houston Rockets, secondo classificati.

Calciomercato Inter News/ Pressing sul jolly Steijn, derby per il talento brasiliano Bidon (22 aprile 2025)

NBA Playoff, le vittorie nella Eastern Conference

NBA Playoff che hanno visto nella Eastern Conference il dominio dei Cleveland Cavaliers e dei Boston Celtics che hanno battuto rispettivamente 121-100 i Miami Heat e 103-86 gli Orlando Magic, nonostante la grande prestazione da 36 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero. Come lo scorso anno crollano i Milwaukee Bucks del duo Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, assente nella prima partita, che perdono 117-98 con gli Indiana Pacers, il greco mette a referto 36 punti e 12 rimbalzi ma non viene aiutato dai suoi compagni che faticano soprattutto nella metà campo difensiva.

Avellino promosso ogni morte di un Papa/ La curiosa coincidenza sulla squadra campana

Vittoria infine per i New York Knicks di Tom Thibodeau che facendo affidamento al suo quintetto titolare per gran parte della partita riesce a battere i giovani Detroit Piston per 123-112 grazie ai 34 punti e 8 assist di Jalen Brunson e i 23 punti e 11 rimbalzi di Karl Anthony-Towns. Non tutte le gare 1 possono essere prese come indizio sul resto della serie ma soprattutto per le vittorie delle squadre in trasferta, Timberwolves e Warriors, si prospetta un percorso teoricamente più semplice avendo più possibilità di ripetere il risultato favorevole tra le mure amiche.