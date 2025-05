NBA Playoff, dominio Thunder e Timberwolves in gara 2

Sono arrivate a gara 2 le partite del secondo turno degli NBA Playoffs che stanno vedendo un grande equilibrio nella Western Conference e un inatteso dominio delle squadre in trasferta nella Eastern Conference. Dopo la vittoria all’ultimo tiro di Denver, Oklahoma City rimette subito in pareggio la serie con una vittoria schiacciante per 149-106 che ha messo in mostra i motivi per cui la squadra ha avuto il miglior record della lega nella Regular Season, Shai Gilgeous-Alexander continua a produrre cifre con 34 punti e 8 assist, questa volta però è stato supportato a dovere dai suoi compagni che in fase difensiva sono riusciti a limitare a 17 punti, 8 rimbalzi e 6 assist Nikola Jokic.

Moviola di Fiorentina Real Betis/ Rigore richiesto dai viola e proteste per i pochi cartellini (9 maggio 2025

L’ultima partita che si è giocata è stata quella tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors al Target Center di Minneapolis, a vincere sono stati i lupi con un risultato netto di 117-93 maturato soprattutto nel terzo quarto dove la distanza è arrivata ad essere di 20 punti. Migliore in campo Julius Randle che continua a fornire ottime prestazioni nei playoff con 24 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, non da meno anche Anthony Edwards che mette a referto 20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, in difficoltà invece i californiani che senza Stephen Curry hanno perso molta della loro pericolosità in attacco.

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: verso la finale (Serie A, oggi 9 maggio 2025)

NBA Playoff, vittorie in trasferta per Indiana e New York

I risultati delle serie degli NBA Playoffs nella Eastern Conference invece sono molto diversi e molto più tirati, i Cleveland Cavaliers che avevano dominato Regular Season e primo turno dei playoff escono sconfitti anche dopo la seconda partita e ora andranno a Indianapolis sotto di due partite dovendo completare una grande rimonta.

La partita è terminata 119-120 con il tiro della vittoria messo a segno all’ultimo secondo da Tyrese Haliburton che nei 36 minuti in campo ha realizzato 19 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, ottima la prestazione di Myles Turner con 23 punti e 8 rimbalzi ma soprattutto il 40% di realizzazione da 3 punti, a Cleveland non bastano 48 punti e 9 assist di Donovan Mitchell per salvare il risultato.

FIORENTINA SI QUALIFICA IN FINALE SE.../ Conference League, svanisce il sogno Viola! (8 maggio 2025)

Decisa all’ultimo anche la partita al TD Garden di Boston dove i Celtics perdono 90-91 contro i New York Knicks che ora potranno tornare al Madison Square Garden più tranquilli, risultato molto basso per una partita di basket americano, soprattutto per quelle dei playoff, ma sintomo anche di grande impegno e agonismo in difesa. Principali fautori della vittoria sono stati Josh Hart con 23 punti e 9 tiri su 15 realizzati, e Karl-Anthony Towns che continua a dominare nel reparto lunghi e raccoglie 17 rimbalzi realizzando anche 21 punti, maggior parte dei quali nel pitturato.