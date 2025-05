NBA Playoffs, facile vittoria a Oklahoma City

Ci si sta avvicinando sempre di più alla chiusura della stagione nella lega più importante del mondo di basket dove gli NBA Playoffs sono arrivati alle prime partite delle Conference Finals dove si sfidano gli Oklahoma City Thunder del neo MVP contro i Minnesota Timberwolves, e i New York Knicks contro gli Indiana Pacers. Gli ex Seattle Supersonics ospitano le prime due sfida in forza della loro prima posizione nella Western Conference contro la sesta dei lupi del Nord, mentre nella Eastern Conference il fattore campo è della squadra della grande mela che si è qualificata come terza nella Regular Season.

Sara Curtis risponde agli insulti razzisti/ “Scrivono che il record è nigeriano non italiano”

Nella Western Conference la gara 1 della serie non ha regalato troppe emozioni visto che i padroni di casa hanno dominato per tutti i quattro quarti della partita, il risultato vede 114-88 in favore dei Thunder capitanati da Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, 5 rimbalzi e 9 assist e Jalen Williams, fondamentale in difesa con 5 palle rubate oltre a 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Per i Timberwolves il migliore in campo è Julius Randle con 28 punti e 8 rimbalzi mentre Anthony Edwards delude, non tanto per le statistiche quanto per la scelta di attaccare spesso il ferro piuttosto che provare il tiro da fuori.

Calciomercato Inter News/ Hojlund nuovo elemento per l'attacco, niente Arabia per Inzaghi? (23 maggio 2025)

NBA Playoffs, la rimonta degli Indiana Pacers al Madison Square Garden

Gli NBA Playoffs nelle Finali di Conference a Est invece sono iniziati con una partita piena di emozioni e decisa all’ultimo tiro, il risultato recita 135-138 dopo un overtime per i Pacers ma la sfida in realtà ha visto per quasi la sua completa durata il dominio dei Knicks che fino a 3 minuti dalla fine erano sopra di 14 lunghezze. La squadra allenata di Rick Carlisle ha poi realizzato un nuovo record nella storia dei playoff realizzando la più grande rimonta di sempre, arrivando al pareggio allo scadere, grazie al tiro di Tyrese Haliburton, dopo essere stati sotto di 27 punti.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video tv GP Monaco 2025: Fp1, si comincia! (23 maggio)

Il tabellino della partita vede come miglior marcatori Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns rispettivamente da 43 punti e 5 assist, e 35 punti e 12 rimbalzi, la loro squadra però ha faticato in fase difensiva permettendo a Tyrese Haliburton di realizzare 31 punti e 11 assist, e ad Aaron Nesmith 30 punti. Dopo il rocambolesco pareggio allo scadere, con annessa esultanza alla Reggie Miller, giocatore simbolo della storia Pacers, i Knicks crollano e devono arrendersi ad una squadra giovane ed entusiasta che può contare su una lunga rotazione di giocatori affidabili.