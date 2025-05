NBA Playoffs, Dominio casalingo degli Oklahoma City Thunder

Nel mondo del basket americano continua l’avventura delle squadre che puntano a giocarsi la vittoria del titolo attraverso gli NBA Playoffs, infatti nella notte sono andate in scena le gare 2 delle Conference Finals che dopo la prima partita avevano stupito gli appassionati, ma per motivi diversi. Nelle finali a Est infatti ad essere andata in vantaggio era la squadra ospite, ribaltando il fattore campo e soprattutto completando una rimonta che sembrava impossibile, a Ovest invece il risultato aveva rispettato le aspettative della vigilia ma a stupire era stato il divario finale nel punteggio.

Nella seconda partita della serie nella Western Conference vincono ancora gli Oklahoma City Thunder che riescono a battere 118-103 i Minnesota Timberwolves in una partita più combattuta rispetto alla precedente e che fa ben sperare i tifosi della squadra ospite su un possibile recupero della serie. Miglior marcatore della partita ovviamente Shai Gilgeous-Alexander grazie a 38 punti e 8 assist con cui risponde ai 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di Anthony Edwards che cerca di tenere a galla i suoi vista la pessima prestazione di Julius Randle, fino a qui secondo miglior giocatore dei playoff, da 6 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.

NBA Playoffs, seconda vittoria in trasferta per gli Indiana Pacers

Gli NBA Playoffs nella Eastern Conference invece ci hanno regalato dal loro inizio grandi sorprese con squadre sfavorite che sono riuscite, anche con facilità a superare i turni contro formazioni sulla carta più forti, il caso più eclatante sono gli Indiana Pacers che arrivati alle finali hanno preso il comando della serie per 2-0. Anche in gara 2 infatti i New York Knicks sono stati sconfitti al Madison Square Garden con il risultato di 109-114 con un’altra partita decisa negli ultimi secondi, la squadra di Tom Thibodeau infatti a 15 secondi dalla fine era riuscita a portarsi ad un punto di distanza ma, dopo i tiri liberi di Aaron Nesmith, ha fallito il tiro del pareggio.

Tyrese Haliburton, eroe della prima partita, è stato ben gestito dalla difesa Knicks e lo ha costretto a soli 14 punti grazie a numerosi raddoppi, che però hanno spesso permesso ai suoi compagni di andare al tiro senza troppa difficoltà, tanto che Pascal Siakam è riuscito a realizzare 39 punti e 5 rimbalzi. La squadra di casa invece si deve sempre affidare all’apporto offensivo di Jalen Brunson che per l’ennesima volta mette a referto una partita da 36 punti con anche 11 assist, il suo compagno Karl-Anthony Towns è però venuto meno soprattutto a rimbalzo dove è riuscito a recuperarne solo 7.