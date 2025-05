NBA Playoffs, Minnesota Timberwolves vincono senza difficoltà

Nella notte americana hanno preso la scena le Conference Finals degli NBA Playoffs che hanno visto giocarsi la terza partita della serie, fondamentale visto il doppio vantaggio di due squadre nelle sfide precedenti, dopo le due gare in casa della formazione con il record migliore ci si è spostati per giocare davanti al pubblico delle franchigie sulla carta sfavorite. Gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers avevano la possibilità di andare sul 3-0 e mettere una seria ipoteca sul passaggio alle Finals che gli permetterebbe di giocarsi il titolo, che sarebbe anche il primo della storia delle due squadre.

I Thunder si sono presentati al Target Center di Minneapolis con la convinzione di riuscire a vincere senza troppe difficoltà, come era stato nelle prime due partite, ma sorprendentemente hanno subito una pesante sconfitta 143-101 con una differenza impensabile di 42 punti nel risultato finale. A guidare i Timberwolves è stato il solito Anthony Edwards in coppia con un ritrovato Julius Randle, il primo ha terminato con 30 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, mentre il secondo lo ha sostenuto con 24 punti, il merito però va soprattutto alla difesa che ha tenuto l’MVP Shai Gilgeous-Alexander a soli 14 punti.

NBA Playoffs, vittoria in trasferta anche per i New York Knicks

Anche nella Eastern Conference la squadra sotto 2-0, i New York Knicks, è riuscita ad accorciare le distanze con gli avversari, portando a 3 le partite vinte dalla squadra in trasferta, contribuendo così ad alzare il record di questi NBA Playoffs di vittorie in trasferta. Ad Indianapolis il risultato recita 100-106 per gli ospiti con l’ennesima sfida decisa all’ultimo tiro, Tyrese Haliburton segna i due tiri liberi che portano i Pacers sul -2 per poi sbagliare a 9 secondi dalla fine la tripla del -1 dopo i tiri liberi realizzati da Jalen Brunson, permettendo così ai Knicks di andare in lunetta.

La vittoria dei New York Knicks è coincisa però con la prestazione peggiore dei playoff di Jalen Brunson che riesce a segnare solo 23 punti, inferiori alla sua media stagionale ma comunque molti, Karl-Anthony Towns invece domina sotto canestro e ai 24 punti associa 15 rimbalzi, il doppio rispetto alla sfida precedente. Per gli Indiana Pacers invece i migliori sono Tyrese Haliburton e Myles Turner che segnano insieme 39 punti ma che faticano nelle altre statistiche e nelle percentuali, 25% di realizzazione da 3 per il primo e soli 4 rimbalzi per il secondo.