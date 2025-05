NBA Playoffs, Oklahoma City vince con difficoltà

Gli NBA Playoffs stanno per avvicinarsi alla loro chiusura visto che nella quarta partita della serie delle Conference Finals le squadre in svantaggio non sono riuscite a strappare una vittoria, che per i Minnesota TImberwolves sarebbe stata tra le mura amiche del Target Center mentre per i New York Knicks sarebbe avvenuta in trasferta al Gainbridge Fieldhouse. Ora le serie sono sul 3-1 e la chiusura è molto vicina, è difficile infatti vedere un grosso ribaltamento e la vittoria di 3 partite consecutive per le squadre in svantaggio che comunque cercheranno di dare filo da torcere e allungare il più possibile la serie.

La partita tirata fino all’ultimo secondo questa volta si è vista nella Western Conference dove a vincere sono ancora gli Oklahoma City Thunder che sfruttano la brutta serata al tiro di Anthony Edwards, solo 16 punti con solo 5 canestri sui 13 tiri tentati e l’errore dalla lunetta negli ultimi secondi che avrebbe portato la sua squadra sul -1. Prestazioni sensazionali di Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, quasi tripla doppia, e Jalen Williams che segna 34 punti con anche 5 assist, altra prestazione sottotono anche per Julius Randle che aiuta Gobert in difesa con 7 rimbalzi ma realizza solo 5 punti.

NBA Playoffs, crollo totale dei New York Knicks

In questi NBA Playoffs continuano a stupire gli Indiana Pacers che nella seconda partita casalinga riescono a vincere avvicinandosi alle secondi Finals della storia della franchigia, che però mancano da 25 anni, il risultato recita 130-121 per i padroni di casa che sono guidati dal solito Tyrese Haliburton che porta a casa una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, e da Pascal Siakam che con una percentuale di realizzazione del 50% segna 30 punti. A tenere a galla i New York Knicks il solito Jalen Brunson che realizza un’altra prestazione da 31 punti a cui si aggiungono i 24 punti ma soprattutto 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Quello che in questa partita è mancato rispetto alle prime 3 è l’apporto della difesa, soprattutto quella di Josh Hart e Mikal Bridges che hanno concesso ai Pacers di poter realizzare 43 punti nel primo quarto e 33 nel terzo, parziali che hanno permesso alla squadra di Rick Carlisle di allungare sugli avversari. La squadra allenata da coach Tom Thibodeau è sembrata essere un po’ stanca, situazione immaginabile viste le difficili partite con i Boston Celtics del turno precedente, l’essersi spesi molto nelle prima gare e il minutaggio molto elevato a cui si affida l’allenatore.