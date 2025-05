NBA Playoffs, Oklahoma City Thunder alla Finals

La notte americana ha visto giocarsi due partite degli NBA Playoffs che avrebbero potuto decretare le due squadre che si sarebbero dovute scontrare per decidere chi avrebbe portato a casa il titolo di campione, visto che entrambe le serie erano sul risultato di 3-1 rendendo necessaria quindi una sola vittoria. Se da un lato degli Stati Uniti la gara 5 ha chiuso definitivamente i giochi portando la prima finalista, dall’altro la sfida potrebbe essere riaperta anche se è difficile che possano essere vinte 3 partite di seguito, una cosa però è certa, continua l’alternarsi di squadre diverse alle Finals, tipico delle ultime stagioni.

Ad aver chiuso la pratica e ottenuto il passaggio alle NBA Finals sono gli Oklahoma City Thunder che tornati tra il proprio pubblico per gara 5, l’hanno conclusa con un pesante 124-94 contro i Minnesota Timberwolves, top scorer ovviamente Shai Gilgeous-Alexander che a fine partita ha collezionato 34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Nella squadra avversaria i migliori sono Julius Randle da 24 punti e 5 rimbalzi e Anthony Edwards, che però ha ridotto le sue solite cifre con soli 19 punti e 6 rimbalzi, al playmaker dei Thunder poi viene assegnato anche il Western Conference Finals MVP, premio in onore di Magic Johnson.

NBA Playoffs, New York Knicks sbancano in gara 5

Gli NBA Playoffs nella Eastern Conference invece continuano a regalare emozioni e la serie che sembrava ormai chiusa potrebbe essere riaperta vista la vittoria dei New York Knicks al Madison Square Garden per 111-94, contro degli Indiana Pacers che hanno sofferto la difesa asfissiante di Tom Thibodeau. A ripresentarsi tra i migliori in campo sono i due giocatori migliori di New York, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, il primo ha messo a segno 32 punti con anche 5 rimbalzi e 5 assist, mentre il lungo ha portato a casa una prestazione da 24 punti e 13 rimbalzi.

Tra i Pacers invece prestazione sottotono del loro miglior giocatore, Tyrese Haliburton fermato dalla difesa avversaria a soli 8 punti e 6 assist, e il migliore risulta essere Bennedict Mathurin, che uscendo dalla panchina riesce a segnare 23 punti e prendere 9 rimbalzi. La serie ora tornerà ad Indianapolis, terreno favorito della squadra in vantaggio visto che ha il miglior record casalingo tra tutte le squadre che hanno partecipato ai playoff, a far pensare alla loro possibile vittoria c’è anche il fatto che i Knicks sono la squadra che in questi playoff ha fatto più fatica nelle partite in trasferta.