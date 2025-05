NBA Playoffs, i Timberwolves trovano i Thunder alle Western Conference Finals

Nella notte si è giocata l’ultima partita del secondo turno degli NBA Playoffs, la gara 7 tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, dopo la vittoria della squadra del Colorado in gara 5 e il pareggio in trasferta dell’ex squadra di Seattle il risultato della serie è tornato in parità sul 3-3 e nell’ultima partita hanno avuto la meglio la prima squadra della lega. Il risultato è stato molto netto 125-93 con 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander a cui si sono uniti i 24 punti e 7 assist di Jalen Williams e i 13 punti con 11 rimbalzi di Chet Holmgren, nessuno spicca tra i Nuggets, neanche Nikola Jokic fermato a 20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Ora gli Oklahoma City Thunder andranno ad affrontare nelle Western Conference Finals i Minnesota Timberwolves che in gara 5 hanno chiuso la pratica battendo 121-110 i Golden State Warriors, in una sfida dominata da Anthony Edwards e da Julius Randle. Per la squadra del Nord è la seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno dove però è stata battuta senza troppe difficoltà dai Dallas Mavericks e da Luka Doncic, protagonista della serie sarà sicuramente la difesa che dovrà riuscire a limitare Edwards da una parte e Gilgous-Alexander dall’altra, senza però dimenticarsi dei loro compagni.

NBA Playoffs, Indiana contro New York per le Eastern Conference Finals

Negli NBA Playoff della Western Conference invece crollano in gara 5 i Cleveland Cavaliers, battuti 105-114 dagli Indiana Pacers e da un Tyrese Haliburton da 31 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, per la squadra allenata da Rick Carlisle è la seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno persa contro i Boston Celtics, poi divenuti campioni NBA. Proprio la squadra del Massachusetts è stata battuta 4-2 nella serie dai New York Knicks che dopo 26 anni tornano a potersi giocare l’accesso alle NBA Finals, dopo la vittoria al TD Garden dei padroni di casa 127-102 in gara 5, al Madison Square Garden non c’è stata partita con la squadra della grande mela che ha vinto 119-81.

La squadra di Tom Thibodeau si è dovuta spendere molto in fase difensiva contro una squadra come i Boston Celtics pericolosissima in fase offensiva, ed è stato il motivo della loro vittoria, ma ora c’è il rischio che possa arrivare un po’ corta di fiato alle finali di Conference contro una squadra, Indiana, che invece fa della velocità delle azioni e del gioco la sua caratteristica principale. I Knicks rimangono certamente i favoriti e avranno dalla loro anche il fattore campo così come nella Western Conference ad essere favoriti sono gli Oklahoma City Thunder, la cui poca esperienza playoff però potrebbe giocare brutti scherzi.