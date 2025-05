NBA Playoffs, Gordon allo scadere regala la vittoria ai Denver Nuggets

Nella notte anche l’ultima delle gare 1 del secondo turno degli NBA Playoffs si è conclusa, risultati inaspettati sia nella Eastern che nella Western Conference con le squadre favorite sulla carta e che ospitavano la partita che sono state sconfitte dagli avversari, probabilmente galvanizzati dall’idea di poter ribaltare i pronostici. La sfida meno intensa è stata quella tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, finita con un punteggio basso di 88-99 maturato grazie ai 24 punti di Buddy Hield e i 20 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Jimmy Butler che battono un Anthony Edwards da 23 punti e 14 rimbalzi e una squadra che ha tirato con il 17% da 3 punti.

Decisa all’ultimo l’altra semifinale di Conference tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, con Aaron Gordon che porta la vittoria in Colorado con una tripla allo scadere, nel complesso è stata una partita ricca di emozioni con numerosi cambi di vantaggio ma che alla fine ha premiato la squadra più compatta. Il big three di Denver ha realizzato insieme 85 punti, 42 Nikola Jokic, 22 Aaron Gordon e 21 Jamal Murray mentre ai 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander non hanno corrisposto buone prestazioni dei compagni, difficoltà anche a rimbalzo per i primi in classifica con 20 in meno rispetto agli avversari.

NBA Playoffs, vittorie in trasferta per Indiana Pacers e New York Knicks

Gli NBA Playoffs stupiscono anche nella Eastern Conference con sconfitte sia per la prima che per la seconda della classifica, partiamo dalla sfida meno interessante, Cleveland Cavaliers Indiana Pacers vinta dagli ospiti 112-121 con una grande prestazione complessiva di tutta la squadra, senza un vero protagonista di spicco. Non bastano i 33 punti di Donovan Mitchell per la vittoria della squadra dell’Ohio che ha trovato di fronte una squadra ben organizzata e messa in campo da un grande coach come Rick Carlisle, già campione NBA nel 2011 con i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki.

A chiudere l’altra partita tirata delle semifinali di Conference terminata dopo un overtime 105-108 in favore dei New York Knicks che battono i campioni in carica dei Boston Celtics, gara molto dura che alla fine è stata decisa dalle prestazioni difensive della squadra della grande mela che è riuscita a limitare gli ottimi tiratori dei Celtics. Migliori in campo OG Anunoby e Jalen Brunson 29 punti ciascuno, il primo per il grande lavoro fatto a rotazioni su Jaylen Brown e Jayson Tatum insieme a Josh Hart, il secondo per per la pericolosità offensiva avuta nonostante la marcatura di un grandissimo difensore come Jrue Holiday.