Scossone in NBA, arrestati Terry Rozier e Chauncey Billups con accuse di scommesse illegali e operazioni legate alla mafia americana

NBA, l’arresto di Terry Rozier per un caso sospetto di scommesse

Dopo l’inizio di stagione che ha visto risultati inaspettati ed exploit di giocatori più o meno affermati, la NBA è stata colpita nella giornata di oggi da una notizia inaspettata e che potrebbe avere conseguenze importanti per la lega e soprattutto per i giocatori che ne fanno parte. Nella mattinata italiana infatti il giocatore dei Miami Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups sono stati arrestati dall’FBI perché accusati di far parte di un giro di scommesse illegali e addirittura un’operazione di gioco d’azzardo e manipolazione di eventi sportivi.

La guardia cresciuta in Ohio non è la prima volta che viene collegato ad accuse di scommesse tanto che la stessa NBA aveva aperto un fascicolo nei suoi confronti per una partita del marzo 2023 tra i New Orleans Pelicans e gli Charlotte Hornets, squadra dove il cestista militava. Sarebbe infatti stata rivelata un’impennata di scommesse da parte di un tipster professionista sull’under di punti, rimbalzi e assist del giocatore da cui avrebbe guadagnato una cifra importante, pari a 13.759 dollari, e che ha portato il sito di scommesse ad impedire altre puntate su di lui.

NBA, l’arresto di Chauncey Billups e l’accusa di frode

All’Head Coach della squadra dell’Oregon invece sarebbe stata ricollegata un’operazione di poker illegale legata alla mafia americana che si allargherebbe addirittura a 31 persone già identificate e prese in custodia cautelare, alcune di queste poi si sarebbero consegnate spontaneamente e sarebbero disposte a collaborare. I capi di accusa contestati sono 30 tra cui spiccano quelli di frode telematica, riciclaggio di denaro, estorsione, rapina e gioco d’azzardo illegale, secondo l’FBI poi a gestire tutta l’operazione ci sarebbero le cinque famiglie mafiose più importanti d’America, Bonanno, Gambino, Genovese e Lucchese.

L’operazione sarebbe stata costruita con l’aiuto di alcuni giocatori o membri della lega, tra cui lo stesso Billups, che avrebbero facilmente adescato le vittime grazie alla loro notorietà per poi invitarle a giocare ad un tavolo da poker dove però le partite sarebbero state truccate in modo da portare le vittime a perdere grandi quantità di denaro. Secondo le indagini le vittime erano chiamate “pesci” e venivano truffate tramite l’utilizzo di telecamere nascoste, speciali lenti a contatto e addirittura un tavolo a raggi x in grado di leggere le carte, sistema che avrebbe fruttato almeno 7 milioni di dollari.