NBA trade deadline: la cessione di Jusuf Nurkic dei Phoenix Suns e tutti i primi scambi della giornata

Alle 21.00 ora italiana della giornata di ieri si è concluso definitivamente per la NBA il periodo possibile per poter effettuare scambi tra le franchigie, come spesso accade le grosse trattative erano state conclude nei giorni scorsi, su tutte quella che ha visto l’inaspettato passaggio di Luka Doncic in maglia Lakers al posto di Anthony Davis, ma le squadre soprattutto le cosiddette contender, ovvero quelle che devono puntare alla vittoria del titolo, si sono mosse sul mercato per rinforzare o sistemare alcune lacune nel proprio roster. La serata si è aperta con lo scambio di Reggie Jackson e una scelta al primo giro del draft 2026 dei Philadelphia 76ers per Jared Butler e quattro scelte al secondo giro di draft futuri degli Washington Wizards, che è stata subito seguita da quella dei Miami Heat che continuano il loro rebuilding intorno a Bam Adebayo e Tyler Herro acquisendo Davion Mitchell dai Toronto Raptors in cambio di Pj Tucker, una scelta al secondo giro del draft e un conguaglio economico.

Probabili formazioni Como Juventus/ Quote: non ci sarà Cambiaso (Serie A, oggi 7 febbraio 2025)

A muoversi sono stati poi i Phoenix Suns che nonostante i numerosi rumors sono stati in gradi di trattenere Kevin Durant e hanno invece scambiato il loro centro Jusuf Nurkic insieme ad una scelta al primo giro del draft 2026 agli Charlotte Hornets, privi di un lungo per la trade di Mark Williams, in cambio di Cody Martin, Vasilije Micic e una scelta al secondo giro del draft 2026. A muoversi è anche la migliore squadre della Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers che acquisiscono De’Andre Hunter dagli Atlanta Hawks, che vanno verso il tanking per l’infortunio di Jalen Johnson, e che ricevono Caris LeVert, Georges Niang, tre scelte al secondo giro in draft dei prossimi anni e due pick swap, ovvero la possibilità di scegliere la propria scelta al draft o quella dei Cavs nel draft prescelto.

DIRETTA/ Liverpool Tottenham (risultato finale 4-0): Spurs travolti! (6 febbraio 2025)

NBA trade deadline: la trade a tre che ha portato Marvin Bagley III ai Memphis Grizzlies e le mosse di Clippers e Hawks

Le mosse della notte NBA però non si fermano qua, gli Atlanta Hawks proseguono con la loro strategia e scambiano Bogdan Bogdanovic insieme a tre scelte al secondo giro di draft futuri ai Los Angeles Clippers che in cambio restituiscono i contratti di Terance Mann e Bones Hyland, oltre al serbo poi a partire è Cody Zeller insieme ad una scelta al secondo giro di un draft futuro per il contratto euro-stash di Alpha Kaba. A cambiare nuovamente casacca è Dennis Schroder che dopo essere scambiato agli Utah Jazz dai Golden State Warriors nella trade per Jimmy Butler, viene mandato ai Detroit Pistons in cambio di K.J. Martin, Josh Richardson e una scelta al secondo giro di un draft futuro.

Diretta/ Fiorentina Inter (risultato finale 3-0): Kean la chiude con una doppietta! (6 febbraio 2025)

La grossa trade della nottata vede coinvolte tre squadre, i Sacramento Kings che dopo aver perso De’Aron Fox, ricevono Jake LaRavia dai Memphis Grizzlies che invece acquisiscono tre scelte al secondo giro di prossimi draft, Marvin Bagley III e Johnny Davis dagli Washington Wizards a cui vanno Marcus Smart, Alex Len, Colby Jones e una scelta al primo giro del draft 2025. Infine sono avvenuti due scambi minori che hanno visto Kevin Porter Jr. lasciare i Los Angeles Clippers per accasarsi ai Milwaukee Bucks in cambio di MarJon Beauchamp e gli Indiana Pacers mandare James Wiseman e un conguaglio economico ai Toronto Raptors per qualche scelta, il numero non è ancora stato dichiarato, al secondo giro di draft futuri.