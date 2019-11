NCIS 15/ Anticipazioni 30 novembre: chi sostituirà Abby?

NCIS 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 15 nella sua prima serata di oggi, sabato 30 novembre 2019. Saràil 23°, dal titolo “Conseguenze”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Reeves (Duane Henry) perde la vita nella sparatoria contro il ladro, Gibbs (Mark Harmon) viene avvisato da McGee (Sean Murray) che Abby versa in gravi condizioni e che si trova in ospedale. Sotto le cure dei medici, la scienziata va in arresto cardiaco e rischia la vita. Torres (Wilmer Valderrama) invece è furioso: il corpo di Reeves è steso sul tavolo di Ducky (David McCallum) e l’ex poliziotto si chiede come sia potuto accadere. In seguito ad un’emorragia, i medici tentano il tutto per tutto per salvare la vita di Abby, che finisce in coma. McGee teme che possa non farcela e Palmer lo aiuta a superare quel momento più duro, mentre Gibbs ripensa alla promessa fatta all’amica più volte in passato: proteggerla contro tutti. Decide quindi di attivarsi in pochi istanti e fare luce sul caso. Grazie alle prime ricerche, si scopre che Abby ha incontrato il suo assalitore in passato, ma il sospettato dichiara di essere innocente. Gibbs intuisce quindi che Alejandro Rivera (Marco Sanchez) potrebbe essersi vendicato ordinando l’omicidio dalla sua cella. Durante il colloquio, Gibbs minaccia di ucciderlo e gli rivela che il rapinatore è stato ucciso. In base alle parole del detenuto, il leader della squadra ripensa a come tante persone care abbiano perso la vita a causa sua. Abby si risveglia poi dal coma, ma dopo due giorni di indagini, il team non è ancora riuscito a fare chiarezza sul caso. Bishop (Emily Wickersham) scopre poi che Robert King (Peter Jason) potrebbe essere il colpevole. Si tratta dell’uomo che in passato Abby ha smascherato capendo che stava per costruire un’arma biologica. Nel frattempo, Abby riferisce a McGee di sentirsi colpevole per la morte dell’amico. In carcere, King riesce a fuggire e la squadra non riesce a localizzarlo. Abby però si rimette in piedi per acciuffarlo: dopo aver intuito dove si sta nascondendo, lo incontra in un locale e gli versa del cianuro in un drink. A quel punto non gli lascia alcuna via d’uscita se non permettere agli agenti di stringergli le manette ai polsi. In seguito alla chiusura del caso, Abby annuncia alla squadra di voler cambiare lavoro.

NCIS 15 ANTICIPAZIONI DEL 30 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 23, “CONSEGUENZE” – A distanza dall’addio di Abby Sciuto, la squadra non rimarrà di certo da sola senza una scienziata che possa affrontare il laboratorio della vecchia amica. Vance decide di affidare l’incarico a Kasie, la donna che in passato ha avuto modo di lavorare con Abby. Il resto della squadra però non accoglie la novità con entusiasmo, mentre cercano di risolvere un nuovo caso. Gibbs viene informato infatti che Phil Brooks, una sua vecchia conoscenza, è morto in seguito ad uno strano incidente in mare. Mentre si trova a casa sua per raccogliere alcuni ricordi, scopre che in realtà Phil si è nascosto in cantina per sfuggire a chi lo vuole uccidere. Nel frattempo, Bishop rimane di sasso nello scoprire che l’MI6 ha già tolto ogni effetto personale di Reeves, lasciando la sua scrivania del tutto vuota. Anche Torres è ancora sconvolto, ma dovrà aiutare Gibbs a far fuggire Phil prima che la moglie scopra che è ancora vivo.

