NCIS 16/ Anticipazioni 14 dicembre: una trappola romantica per Vance

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Un doppio episodio di NCIS 16 attende tutti i fan della serie crime, in onda in replica nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 14 dicembre 2019. Saranno il secondo e il terzo, dal titolo “Ama il tuo vicino” e “Boom“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: quando la squadra viene avvisata della presenza di una bomba sul cacciatorpediniere della Marina, Gibbs (Mark Harmon) chiede ai suoi di andare sul posto con la scusa di doversi occupare di un altro affare. Il leader infatti ha deciso di andare alla tomba di famiglia, visto che sarebbe stato il compleanno di Shannon, la defunta moglie. Il resto del team invece scopre che il responsabile dell’allarme potrebbe essere qualcuno del personale. Sloane (Maria Bello) crede che si tratti di qualcuno che ha avuto delle difficoltà con l’ultimo congedo. Più tardi, Jack partecipa ad un incontro con un amico di Delilah, organizzato da quest’ultima e McGee (Sean Murray). Durante l’appuntamento, la profiler si raggela quando sente la voce di Masahun, il terrorista che l’ha torturata in Afghanistan e che credeva morto. Nel tentativo di seguirlo, la donna viene arrestata e liberata da Vance (Rocky Carroll): Kasie (Diona Reasonover) scopre che Masahun è in realtà Nigel Hakim (Pej Vahdat), un addetto dell’Ambasciata. Prima che Sloane si butti a capofitto nella sua ricerca, Gibbs chiede a Vance di raggiungere Hakim provocando involontariamente il suo rapimento.

Dopo diverso tempo dalla sua scomparsa, Gibbs riceve l’incarico di sostituire Vance al comando. Torres (Wilmer Valderrama) ritorna dalla sua ricerca in Afghanistan di quattro settimane, senza alcuna traccia. Intanto, Zaiyema (Robin Karko) convince Hakim ad usare Vance per rapinare una banca. La notizia si diffonde in fretta e si scopre che Hakim ha scelto di colpire l’istituto in cui si trovano i suoi conti congelati. I superiori di Gibbs però non vedono di buon occhio la partecipazione di Vance, dato che si creerebbe un grosso problema di sicurezza. La situazione precipita quando Vance si fa portavoce di un videomessaggio a favore degli islamici, annunciando l’imminente scoppio di due bombe. Analizzando il video, Kasie intuisce che il direttore ha usato un codice segreto per comunicare con loro, mentre Gibbs impedisce ad un cecchino di Hakim di uccidere la figlia di Vance. Nel frattempo, il direttore viene torturato perchè riveli i codici per le armi nucleari. Grazie ad un aiuto interno, Vance riesce alla fine a mettersi in contatto con la squadra ed a comunicare dove viene tenuto prigioniero. Realizza solo dopo di aver fatto il gioco di Hakim, che sperava nell’isolamento del Dipartimento. Nonostante il tentativo, Gibbs riesce a liberare il direttore e a portare in salvo Sloane, appena rapita dalle talpe del terrorista.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 14 DICEMBRE 2019

EPISODIO 2, “AMA IL TUO VICINO” – Un uomo viene ucciso all’interno della sua piscina e Gibbs decide di trasportare l’intera vasca in laboratorio per non perdere alcuna prova. Intanto, Torres dà sempre più segni di nervosismo e si lascia convincere da Palmer a partecipare ad una serata insieme. L’incontro tuttavia si conclude con una scazzottata in un bar. Intanto, la squadra scopre che la vittima stava lavorando ad un libro su un pericoloso serial killer, scomparso sette anni prima e finora rimasto inattivo.

EPISODIO 3, “BOOM” – Le torture vissute compromettono ancora lo stato di salute di Vance, che cerca di rimandare il più possibile il suo rientro al lavoro. Intanto, la squadra indaga su un pacchetto sospetto inviato ad un sottufficiale, che si scoprirà essere il marito di una vip della televisione. Secondo la potenziale vittima, Sheba potrebbe essere tra l’altro l’assassina. La donna tuttavia scarica tutto sul marito, visto che è perfettamente in grado di creare una bomba artigianale. Dopo essere tornato dal medico per ottenere un rinvio per il lavoro, Vance invece incontra per caso Mallory durante una visita di riabilitazione, ma..



© RIPRODUZIONE RISERVATA