NCIS 16 / Anticipazioni 14 settembre 2019: il passato bussa alla porta di McGee

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 14 settembre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo “Il passato non muore mai“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Bishop (Emily Wickersham) scopre per caso che una bambina ha trovato rifugio nel sotterraneo del Dipartimento. Lily (Sunnie Pelant) rivela di non essersi mai allontanata dal seminterrato in cui ha vissuto con la madre, rimasta intrappolata al suo interno ed in balia di uno sconosciuto. Bishop si offre volontaria per parlare con la bambina ed ottenere qualche informazione in più, ma Gibbs (Mark Harmon) decide di affidare l’incarico a Jack (Maria Bello). Grazie alle ricerche, la squadra scopre poi che la madre di Lily è un ufficiale della Marina: Morgan Burke (Tess Elliot) è una donna morta dieci anni prima. In base alle indagini è stato un omicidio, ma McGee (Sean Murray) sospetta che il cadavere ritrovato fosse di un’altra donna e che Morgan sia stata rapita. Quando Vance (Rocky Carroll) parla alla stampa, Gibbs si infuria perchè la Polizia ha indagato sul caso all’epoca della scomparsa e non la Marina. Intanto, Bishop e Torres (Wilmer Valderrama) scoprono dal fascicolo della Burke che fra i sospettati era finito anche il fidanzato. Bishop realizza inoltre che le foto all’uomo sono state fatte da Ziva (Cote de Pablo). Decide però di non dire nulla a Gibbs, al contrario di quanto le consiglia Torres. Ben Ramsey (Max Deacon) rivela poi che Ziva aveva annullato i suoi sospetti nei suoi confronti e che l’ha incontrata spesso in un suo ufficio secondario.

Nel frattempo, Lily si rifugia in uno sgabuzzino dell’ospedale e rivela a Jack che sono due gli uomini ad averla imprigionata. La madre le ha detto inoltre di consegnare la sua bambola alla Polizia: grazie al DNA presente all’interno, la squadra risale a Robert Hill (Matt Lasky) ed il fratello. Mentre quest’ultimo viene ritrovato già morto, Bishop trova i numerosi diari di Ziva e decide di dire tutto a Gibbs. Intanto, Lily rivela al padre di essere riuscita a fuggire grazie ad un trucco della madre e di essere stata lasciata in una discarica. Bishop invece contesta a Gibbs la regola 10, ovvero il non lasciarsi coinvolgere dai casi: viene esclusa dalle indagini. Bishop però infrange l’ordine, menfra Kasie e McGee restringono il cerchio fino alla zona in cui si nasconde Hill. Bishop li precede, ma Hill colpisce Morgan in testa e la getta in acqua. Ellie si tuffa per salvarla, mentre Robert spara dall’esterno e viene fermato dal resto della squadra. Dopo aver fatto i conti con il dolore, Gibbs legge uno dei diari di Ziva e accetta che Bishop legga a Hill una lettera della madre di Morgan, trascritta dall’agente defunto. Una volta rimasto solo, Gibbs decide di bruciare il foglietto sulla regola dieci. Nel frattempo, Bishop scopre che qualcuno ha già letto la lettera a Hill: Ziva le chiede tramite un biglietto di mantenere il segreto sul fatto che sia viva, per proteggere la sua famiglia.

ANTICIPAZIONI NCIS 16 DEL 14 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 14, “IL PASSATO NON MUORE MAI” – Finalmente è arrivato il momento per McGee di condividere un po’ del suo passato. Nel ’94, il giovane Timothy intuisce che grazie ad web browser potrebbe entrare da remoto nei server di una compagnia telefonica. McGee vuole infatti chiamare il padre gratuitamente, mentre Chloe gli suggerisce di trarre un guadagno da questa sua scoperta. Nel presente, Dick Sullivan analizza ogni spesa del team, ma Gibbs e gli altri vengono convocati per un nuovo caso. Il corpo di un dipendente del DOD è stato ritrovato nei boschi e nel suo taccuino ha scritto la password del primo pc di McGee. Quest’ultimo è costretto così a ritornare alla sua vecchia scuola, il Westfield High School di Hampstead e scoprire il collegamento fra la vittima ed il suo computer.



