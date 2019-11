NCIS 16/ Anticipazioni 16 novembre: finale di stagione fra Ziva e fantasmi

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 16 novembre 2019, Rai 2 trasmetterà gli ultimi due episodi di NCIS 16, in prima Tv assoluta. Saranno il 23° e il 24°, dal titolo “Tempo perso” e “Figlie”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: poco prima dell’arrivo di Gibbs (Mark Harmon) e Vance (Rocky Carroll), Mallory (Dionne Gipson) si introduce di nascosto nella casa di Clark (Scott William Winters) e gli chiede di rientrare in gioco. L’agente sospetta però che qualcuno l’abbia mandata da lui e le punta contro la pistola. I due iniziano a sparare e Clarke muore per mano di Mallory, che tuttavia parla di legittima difesa. Vance non crede del tutto alle parole della donna, ma le dà il beneficio del dubbio. Intanto, il giudice Deakin (Mike Farrell) si riunisce con altri quattro giudici via schermo: il gruppo segreto stabilisce un verdetto di morte su Gibbs, colpevole dell’omicidio di Pedro Hernandez (Thomas Rosales Jr.). Intanto, Jethro e il resto della squadra indagano sulla morte di Crum (David Grammer). Poco dopo, il Segretario Crawford (Mitch Pileggi) chiede di parlare a sorpresa con Gibbs e Vance. Ha fatto delle ricerche sul loro conto ed ha stabilito di potersi fidare. Rivela inoltre che non ha effettuato lui i prelievi sul suo conto offshore e fornisce tutti i dati segreti sui movimenti bancari. Nick (Wilmer Valderrama) e Bishop (Emily Wickersham) incontrano invece Deakin per scoprire ciò che sa riguardo al suo cancelliere. Sospettano infatti che qualcuno lo abbia pagato per uccidere Crum, ma il giudice nega questa possibilità. Dopo una breve sosta ad una tavola calda, Gibbs viene preso di mira dal cecchino inviato da Deakin e dai suoi complici. Il resto della squadra ha già scoperto l’esistenza della cabala e si chiede chi manovri la rete. Mentre Gibbs sopravvive al cecchino, Sloane (Maria Bello) intuisce che Vance sia ancora innamorato di Mallory. Identificati i suoi complici, Gibbs capisce che è stato Deakin ad ordinare il suo omicidio e lo affronta. Nick lo osserva da lontano e riferisce tutto a Bishop e McGee (Sean Murray), stupiti che il loro capo non abbia voluto renderli partecipi degli ultimi sviluppi. Messo alle strette, Gibbs riferisce una parziale verità ai suoi uomini. Poi affronta con Vance Crawford, visto che ha avuto diversi contatti con Mallory. Il Segretario però riferisce di averla solo incaricata di indagare su Clark. Più tardi, Kasie (Diona Reasonover) scopre che Mallory è il cecchino di Deakin. La donna decide di costituirsi e vuota il sacco su Deakin, fornendo le prove contro il giudice.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 16 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 23, “TEMPO PERSO” – La squadra indaga sulla morte del Sergente Wilson, il cui corpo è stato gettato da un ponte. Bishop e McGee però sono ancora sconvolti del segreto di Gibbs, ovvero che si è fatto giustizia da solo uccidendo l’uomo che ha sterminato la sua famiglia. Durante le indagini, Gibbs però inizia ad avere un comportamento sospetto, soprattutto quando grazie alla moglie della vittima inizia a scoprire sempre di più sulla vita di Wilson. Turbato, decide di chiamare la dottoressa Confalone per capire come agire con il suo team ora che ha confessato una verità scottante.

EPISODIO 24, “FIGLIE” – Durante una festa, Emily Fornell va in overdose e finisce in ospedale. Il padre chiede aiuto a Gibbs perchè trovi chi ha venduto la droga alla ragazza. Una volta ripresa, Emily fugge e chiede al padre di rimanere fuori dalla sua vita. Vittima di alcune allucinazioni su Diane, la moglie defunta di Tobias, Gibbs decide di indagare lo stesso nonostante la sua famosa regola sul coinvolgimento personale. Mentre lotta fra i fantasmi, si imbatterà su Ziva. Solo che concluderà che anche la sua ex pupilla sia solo un’allucinazione, non sapendo che è viva e che è davvero ritornata in città.



