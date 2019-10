NCIS 16 / Anticipazioni 19 ottobre: shock per Jackie, conosce la figlia abbandonata

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 19 ottobre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 19°, dal titolo “L’ultima a morire“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Mallory (Dionne Gipson) approfitta della notte per sostituire il portatile di Vance (Rocky Carroll) con uno identico. Al mattino successivo, Torres (Nick Valderrama) non si presenta al lavoro e la squadra, preoccupata, lo localizza a Virginia Beach. Torres infatti si è appena risvegliato confuso e a bordo di una barca abbandonata. Riferirà poco dopo a Gibbs (Mark Harmon) di credere che qualcuno lo abbia drogato. Solo che l’ultima cosa che ricorda è che la sera prima ha raggiunto la palestra in cui si allena. Bishop (Emily Wickersham) trova invece la sua maglietta sporca di sangue. Al Quartier Generale, Vance mostra a Jack (Maria Bello) la collana con rubino che ha intenzione di regalare a Mallory. Intanto, il gestore della palestra di Torres riferisce di non averlo visto la sera prima. La sua moto invece viene ritrovata in un cassonetto affianco al cadavere di una donna. Più tardi, Gibbs scopre che la barca è scomparsa diversi mesi prima, mentre il sangue sulla maglia di Torres viene ricondotto alla vittima. Kasie (Diona Reasonover) invece analizza il telefono della donna e scopre che ha contattato diverse volte il personal trainer di Torres, Jordan Peralta (Aaron O’Connell). L’allenatore però confessa di non aver mai visto la donna, che lo ha contatto tramite una app solo per chiedergli di ritardare l’incontro con Torres di alcuni minuti, in cambio di 10 mila dollari. Tramite l’account della vittima, Kasie trova un collegamento con un furto di diamanti. Nick a quel punto ricorda di una missione congiunta sulla Bruger Line con la Guardia Costiera. Il Comandante Hendrix (Adam J. Harrington) accetta di condividere le prove raccolte contro la compagnia, ma i diamanti non si trovano nella cassetta di sicurezza. Secondo gli accessi digitali, sembra tra l’altro che Torres sia stato l’unico ad uccidere al magazzino delle prove nell’ultima settimana. Anche se sicuro di essere stato drogato, Nick inizia a sospettare di essere in qualche modo colpevole. Palmer e Ducky (David McCallum) però realizzano che i veri colpevoli hanno fatto una fotografia alle sue iridi per poterle accedere al magazzino. Visto che il farmaco che gli è stato somministrato è usato dagli ottici, Ducky crede che qualcuno abbia replicato le iridi di Torres per creare delle lenti a contatto. La squadra arresta quindi la segretaria di Hendrix, l’unica che avrebbe potuto riferire ai ladri dove trovare i diamanti. Intanto, Mallory consegna il portatile di Vance ai suoi superiori, ma Vance la coglie sul fatto grazie alla microspia che ha piazzato nel rubino. Solo così l’agente della CIA rivela che il Segretario della Difesa potrebbe essere un affiliato dei terroristi.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 19 OTTOBRE 2019

EPISODIO 19, “L’ULTIMA A MORIRE” – Un cecchino inizia a sparare mentre si trova in un ospedale navale. La squadra viene incaricata di arrestarlo, nonostante non ci siano notizie certe sulle sue sembianze fisiche. Jackie viene incaricata di creare un profilo ma decide di rifiutare, senza spiegare i suoi motivi. Solo in seguito Gibbs scopre che in quello stesso ospedale c’è Faith Tolliver, la figlia che Sloane non ha mai incontrato e che è stata data in adozione. Faith però sarà l’unica a poter identificare il tiratore, visto che lo ha incrociato lungo uno dei corridoi. Per Jackie sarà un vero shock sapere che la figlia sta per collaborare con il team, ma visto che è l’unica a poterla interrogare, visto il trauma subito, sarà costretta a conoscerla. Realizzato un identikit, i sospetti si spostano su Evan Sykes, un ragazzo di diciotto anni che vive con il padre e che ha comprato una scatola intera di munizioni, tutte da utilizzare.

