NCIS 16/ Anticipazioni 28 dicembre: un caso complicato per Bishop

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 28 dicembre 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di NCIS 16 in replica. Saranno il sesto e il settimo, dal titolo “Oltre le apparenze” e “Senza nè arte nè parte“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Gibbs (Mark Harmon) non ne può più della burocrazia: dopo due mesi come direttore ad interim, sente il bisogno di prendere una pausa. Decide così di raggiungere la sua baita nei boschi, ma la sua tranquillità viene interrotta dall’arrivo di Fornell (Joe Spano) e subito dopo di Brooks (Don Lake). Fra i due inizia una battaglia aperta per dimostrare chi è il vero amico di Gibbs. Intanto, la squadra scopre che un ladro ha rubato un aereo della Marina dopo aver rapinato un portavalori. Bishop (Emily Wickersham) invece conclude che il ladro si è dato alla fuga proprio nei boschi in cui si trovail capo.

Lo sconosciuto viene identificato come un pentito protetto dall’FBI. Durante la perlustrazione, Gibbs e gli altri vengono avvicinati da una certa Jane, che finge di essere un’escursionista e che si scopre essere in realtà la complice del ladro. La donna però fa in tempo a ferire Fornell prima del suo arresto. La squadra indaga sul ritrovamento di un pacco spedito nel ’70 e mai arrivato a Claire Hall. La donna rivela che ad inviarlo è stato il marito Danny, morto in Vietnam per mano del suo amico Ray Jennings. Quest’ultimo si trova in carcere da quasi 50 anni e si è sempre dichiarato colpevole, ma secondo Sloane (Maria Bello) starebbe mentendo. Gibbs preme quindi perchè Vance faccia riesumare il corpo di Danny, mentre Torres (Wilmer Valderrama) e Bishop scoprono dall’unico testimone che Ray potrebbe aver ucciso l’amico per via di una spedizione militare. Ritornato da Ray, McGee (Sean Murray) decide di usare le sue conoscenze di guerra per farlo parlare. Il detenuto confessa quindi di aver litigato con Danny per via di un’operazione di salvataggio che lui si è rifiutato di eseguire. Bishop scopre poi che Fletcher, l’unico testimone, ha fatto diverse donazioni negli anni alla biblioteca della prigione in cui si trova Ray e conclude che ha mentito. Fletcher infatti ha agito solo per razzismo, credendo che Ray avrebbe ricevuto solo un congedo. Una volta libero, Ray incontra per la prima volta Claire, mentre Gibbs conforta McGee, sicuro che il padre sarebbe orgoglioso di lui.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 28 DICEMBRE 2019

EPISODIO 6, “OLTRE LE APPARENZE” – Quando un suo vecchio amico viene ritrovato morto in un’area di servizio, Torres inizia a chiedersi chi fosse davvero Kohl. Non lo vede dai tempi dell’Accademia ed ha sempre dato per scontato che avesse proseguito la carriera militare. La squadra però sospetta che Kohl potesse essere addirittura un sicario, visto che sulla scena del crimine è stato ritrovato il corpo di un secondo uomo. In apparenza sembra che Kohl potrebbe averlo colpito alle spalle e che sia morto durante la colluttazione. Collegando alcuni nomi presenti sul cellulare di Kohl e dei delitti commessi in tutto il mondo, la squadra conclude che Kohl potrebbe aver ricevuto delle commissioni da diversi criminali. Sembra inoltre che l’ex Marine venisse finanziato da un trafficante d’armi, per quanto riguarda il suo ricco arsenale.

EPISODIO 7, “SENZA ARTE NE’ PARTE” – Una banca della Marina viene presa di mira da dei ladri, che si limitano però a portarsi via solo una parte di muro. La squadra rimane perplessa nell’apprendere che l’oggetto rubato non riguarda il cavau, ma secondo Gibbs il motivo è da ricondurre ad un murales presente sulla parete esterna. Kasie scopre così che la vernice usata per il disegno è legata ad un particolare artista. L’opera tra l’altro è stata messa all’asta quella stessa mattina. Bishop e Torres dovranno quindi fingersi dei compratori per analizzare da vicino l’oggetto rubato e indagare su Ritz, un artista segreto e attivista per l’ambiente.



