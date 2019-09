NCIS 16/ Anticipazioni 28 settembre: Palmer mente a Gibbs per un caso scottante

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 28 settembre 2019, Rai 2 trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio di NCIS 16. Sarà il sedicesimo, dal titolo “Orsi e Cuccioli”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: al suo arrivo al lavoro, Vance (Rocky Carroll) rivela a Torres (Nick Valderrama) di averlo scelto come tutor di tre ragazzi. Hanno vinto un contest e potranno visitare il Quartier Generale per tre giorni. Torres cerca di ricordargli di non essersi mai proposto per quell’incarico, ma il Direttore non vuole sentire ragioni. Intanto, Gibbs (Mark Harmon) e gli altri indagano sul ritrovamento di un corpo, recuperato in mare. Torres decide di seguire comunque il caso dell’ufficiale morto in circostanze misteriose, per via di un apparente arresto cardiaco. Palmer (Brian Dietzen) infatti non esclude che sia una conseguenza di un trauma al cranio della vittima. Kasie (Diona Reasonover) però li interrompe poco dopo: due degli adolescenti sono nel suo laboratorio a giocare con i videogames. Max (Sloane Morgan Siegel) però spunta solo in seguito, rivelando di aver rubato il portafogli dell’agente per prendersi uno snack. I risultati su Allston rivelano poi che l’arresto cardiaco è in realtà dovuto ad un’overdose. Torres però non crede che quadri con il profilo della vittima, considerata da tutti come distante dalle droghe. Più tardi, Max si intrufola nell’ufficio di Jack (Maria Bello), ma Torres lo recupera prima che riveli il vero motivo della sua visita.

Nel frattempo, la sorella di Allston rivela a Gibbs che un superiore della vittima lo contrastava spesso e volentieri. Torres e McGee (Sean Murray) decidono quindi di interrogare Townsley (Steven Krueger), diventato meccanico dopo essere stato congedato dall’esercito. L’ex ufficiale parla di altri attriti fra Allstone e qualcun altro, ma non fa il suo nome. Dopo essere risalita a Brown (Griffin Freeman), Bishop ( Emily Wickersham ) non può interrogarlo perchè è andato in overdose. Intanto, Jack chiede a Vance il nome di chi occupava l’ufficio prima del suo arrivo. Ha intuito infatti che si tratta di Girard, uno degli agenti uccisi dall’attentato avvenuto in sede sei anni prima. Kasie invece scopre che le bevande energetiche di Brown contengono droga, ma McGee esclude che sia il colpevole. Poco dopo, Torres scopre che Max è nascosto da qualche parte. Sarà Jack però a trovarlo in obitorio per prima, ma Torres lo riprende prima di scoprire la verità sul suo conto. Solo a quel punto Gibbs gli rivela di avergli dato l’incarico per metterlo alla prova e gli ordina di rimediare ai suoi errori. Colpito dalle parole del capo, Torres decide di parlare con Max e poi invita tutti e tre i ragazzi per un giro sul tetto dell’edificio. Nel frattempo, Gibbs intuisce che è stata la sorella di Allston ad introdurre la droga a bordo della nave della vittima.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 28 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 16, “ORSI E CUCCIOLI” – Un appuntamento tutto dedicato a Palmer: questo ciò che ci aspetta questa sera. Succede almeno una volta a stagione e i fan più esperti sanno bene quanto il creatore ami dare un po’ di spazio anche ai personaggi secondari dello show. In questa nuova avventura, Palmer rimane scettico quando scopre che un orso ha attaccato un sottufficiale. Braddish ha dei graffi orribili su tutto il corpo, ma sono troppo superficiali. I suoi sospetti aumentano quando il suocero Ed, che da sempre lo detesta, si presenta in laboratorio per invitarlo a pranzo. Il suo intuito si rivelerà esatto, visto che Ed gli chiederà di mentire a Gibbs riguardo la causa della morte di Braddish. Cosa che Palmer farà senza pensarci due volte. Scoprirà in seguito che il suocero deve far sparire il corpo del sottufficiale per ordine di un gruppo di persone, che hanno promesso di cancellargli un debito al poker di 50 mila dollari.



