NCIS 16/ Anticipazioni 5 ottobre: Gibbs e Bishop imprigionati sott’acqua!

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 5 settembre 2019, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 16, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo “Sotto la superficie”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre passeggiano per i boschi, due ragazzi trovano il corpo del sottufficiale Logan Braddish. Prima dell’arrivo del nuovo caso, Torres (Wilmer Valderrama) e Bishop (Emily Wickersham) fanno delle critiche accese a McGee (Sean Murray) per come sta scrivendo il suo nuovo libro. Alcuni squarci sul corpo della vittima spingono Palmer (Brian Dietzen) a credere che un orso abbia attaccato Braddish. Quando sta per fare l’autopsia, riceve però la visita del suocero Ed (Larry Miller), che dopo aver cercato di depistare i suoi sospetti, lo supplica di confermare che si tratta di un incidente. Così quando Gibbs (Mark Harmon) spunta in quell’istante in laboratorio, Palmer finisce per confermare la menzogna di Slater.

Dopo le dovute insistenze, scopre così che Ed ha perso 50 mila dollari a poker: visto che non poteva pagare, ha accettato di aiutare Peter Liu (Ping Wu) a far sparire un corpo. Gli squarci infatti li ha prodotti lui, sicuro che sarebbe stato il genero ad occuparsi del caso. Rivela inoltre che a quella partita c’era anche Anthony DiNozzo (Robert Wagner), ma la situazione si complica di più quando Ducky (David McCallum) ritorna in città all’improvviso. Messo alle strette, Palmer accetta di confidarsi con Torres, anche se preferisce non spiegargli tutta la storia. DiNozzo, Palmer e il suocero decidono alla fine di collaborare per scoprire il responsabile del delitto. Ed però rivela solo in quel momento che Liu ha rapito suo figlio come garanzia, in modo da essere sicuro che si occupasse di Braddish.

Nel frattempo, il resto della squadra scopre che la vittima è rimasta coinvolta in una rissa in un night club. Palmer decide poi di dire tutto a Gibbs, ma scopre che sapeva già tutto. Quando Liu viene ritrovato morto, Ed decide di rivelare altri dettagli sulla verità: i debiti al gioco sono del figlio Stevie (Jacob Zachar), mentre un certo Kenny (E-Kan Soong) gli ha chiesto di far sparire il corpo. Ducky invece confida a DiNozzo di voler chiudere con il lavoro, anche perchè forse Palmer si è infastidito per la sua presenza. Il discepolo ascolta tutto e di dirgli la verità. La squadra però scopre che il colpevole è un certo Kenny (E-Kan Soong) e per poterlo avvicinare, Torres e Jack (Maria Bello) vanno sotto copertura ad una partita di poker. Il piano però salta subito, visto che Kenny è ancora in fuga. Gibbs alla fine convoca il padre del sospettato, Henry Deng (François Chau), che nega però di sapere dove sia il ragazzo. Ed a quel punto decide di affrontare Deng e lo convince a permettere l’arresto del figlio. A fine caso, Ducky confessa a Gibbs di voler lasciare il suo posto in via definitiva.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 5 OTTOBRE 2019

EPISODIO 17, “SOTTO LA SUPERFICIE” – Robert White, un Navy SEAL, annega durante l’addestramento. Bishop e Gibbs salgono a bordo di un sottomarino per indagare sul caso, anche se la prima non è di certo felice di sentirsi di nuovo in trappola. L’equipaggio tra l’altro non collabora e le ricerche diventano più difficili. Soprattutto quando la base centrale dà ordine al sottomarino di immergersi nelle acque più profonde e di mantenere il silenzio radio. Bishop è sempre più nervosa: poco prima Kasie le aveva rivelato che la valvola per la pressione della muta di White era stata manomessa. Gibbs non intende mollare, ma è costretto a cambiare rotta quando il Capitano li minaccia per impedire che intervengano nella misteriosa operazione. Nel frattempo, il resto della squadra è riunita per salutare Ducky e dargli i regali per il suo pensionamento. Il sottosegretario però rivela poco dopo che il sottomarino non sta prendendo ordini dal Pentagono e di non sapere chi stia manovrando l’equipaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA