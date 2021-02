NCIS 16/ Anticipazioni episodi 8 febbraio: Gibbs in crisi! (finale)

NCIS 16, anticipazioni episodi 8 febbraio

La corsa di NCIS non si fermerà questa sera. Partendo da questo presupposto i fan potranno mandare giù il rospo e pensare che il finale della sedicesima stagione, in onda in replica, non sarà l’unico che vedranno, almeno per ora. La rete ha deciso di proseguire con le repliche della stagione numero 17 già da lunedì 15 febbraio fino all’8 marzo. Tempo perso e figlie, questi sono gli episodi della serie in onda oggi, 8 febbraio, su Rai2, gli stessi che hanno fatto da finale (in onda in coppia) nella messa in onda Usa e che questa sera delizieranno il pubblico della seconda rete Rai chiamando il team ad indagare sull’omicidio di un sergente nonché eroe di guerra che ha ricevuto i meriti e gli onori per aver catturato un famoso terrorista. Gibbs si rivolge alla dottoressa Grace Confalone per avere un aiuto dopo aver agito contro le sue regole e aver abbandonato la sua squadra, come andrà a finire questa complicata sedicesima stagione?

Gibbs in crisi, un gradito ritorno di uno dei volti noti della serie

Dall’altro lato, nel secondo episodio in onda oggi, 8 febbraio, i fan avranno modo di riabbracciare, almeno virtualmente, uno dei volti noti di NCIS, ovvero Joe Spano che tornerà a vestire i panni di Tobias Fornell, ex agente dell’FBI, pronto a chiedere a Gibbs di fare tutto il necessario per affrontare gli spacciatori dopo che sua figlia Emily è stata ricoverata in ospedale per overdose di oppiacei. In realtà le cose non sono così semplici perché i fantasmi del passato perseguiteranno Gibbs che, alla fine, dopo aver catturato i responsabili, avrà un’apparizione che lascerà tutti co il fiato sospeso, si di chi tratta e cosa succederà in questi episodi finali di NCIS 16 alla loro ennesima replica su Rai2? Lo scopriremo solo nel prime time di questa sera a partire dalle 21.10 circa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA