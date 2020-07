NCIS 16/ Anticipazioni “ultimi” episodi del 29 luglio: cosa ha fatto Torres?

NCIS 16, ANTICIPAZIONI EPISODI 29 LUGLIO

Ultimi episodi di NCIS 16? Letteralmente no ma praticamente sembra proprio di sì. La programmazione di Rai2 cambia ancora e da mercoledì prossimo nel prime time della rete giovane della tv pubblica ritroveremo i nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11, ma come finirà quindi per l’amata serie crime? Al momento sembra che quelli di questa sera saranno gli ultimi due episodi, almeno per adesso, con la promessa di riprendere il discorso dopo la pausa estiva e concludere così la stagione in replica mandando in onda gli episodi clou e poi la 17esima stagione. I fan avranno modo di resistere fino ad allora? Siamo sicuri di sì ma prima di fasciarsi la testa potranno piazzarsi davanti allo schermo proprio questa sera per vedere gli episodi 17 e 18 di NCIS 16.

TORRES NEI GUAI NEGLI “ULTIMI” EPISODI DI NCIS 16

L’appuntamento con NCIS 16 è fissato alle 21.45 dopo 90 minuto con gli episodi 17 e 18 dal titolo, rispettivamente, “Sotto la superficie” e “Monna Lisa” in cui si continua a parlare di casi da seguire e intrecci personali. Sulla scrivania di Gibbs e Bishop finirà il caso della morte di un Navy SEAL che si complica quando il suo sottomarino è in missione in immersione e questo significa che nessuno può contattare gli altri. Dall’altro lato c’è Torres pronto ad affidarsi alla squadra quando si risveglia su un peschereccio coperto di sangue. Il team dovrà ripercorrere le sue ultime 12 ore per scoprire cosa è successo e a chi appartiene il suo sangue mentre Vance offre a Ducky un poso nell’NCIS.



