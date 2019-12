NCIS 16 ci sarà?/ Anticipazioni prima puntata: che fine ha fatto Vance?

Nuova serata dedicata al crimine e alle indagini su Rai2 con NCIS. Si conclude infatti questa sera la quindicesima stagione dell’apprezzata serie. I fan dello show si chiederanno allora se ci sarà anche una sedicesima stagione e la risposta per loro è più che positiva. Non solo NCIS 16 ci sarà ma partira proprio questa sera su Rai2, subito dopo l’ultima puntata di NCIS 15. Ma cosa accadrà nel primo episodio della nuova stagione? Le anticipazioni ci svelano che il titolo dell’episodio è “Destiny’s Child” e ci ritroviamo un mese dopo che il regista Vance è stato rapito. Intanto a Gibbs è stato assegnato il ruolo di direttore e in sua assenza la squadra è concentrata alla ricerca del suo leader in tutto il mondo.

NCIS 16, Vance ancora scomparso: il cast

La ricerca di Vance sarà impresa davvero ardua visto che il direttore è scomparso senza lasciare alcuna traccia. Nel cast troviamo Mark Harmon (Agente speciale dell’NCIS Leroy Jethro Gibbs, Sean Murray (Agente speciale NCIS Timothy McGee), Emily Wickersham (Agente speciale NCIS Eleanor “Ellie” Bishop), Wilmer Valderrama (Agente speciale NCIS Nicholas “Nick” Torres), Maria Bello (Agente speciale NCIS Jaqueline “Jack” Sloane), Brian Dietzen (Dr. Jimmy Palmer), Diona Reasonover (Scientist forense Kasie Hines), Rocky Carroll (Direttore NCIS Leon Vance) e David McCallum (Dr. Donald “Ducky” Mallard).

