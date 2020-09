NCIS 17/ Anticipazioni 11 settembre: McGee non vuole essere più padre, ma…

NCIS 17, LA SERIE TV

NCIS 17 riprende la sua corsa e ritorna con i nuovi episodi nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 11 settembre 2020, in prima Tv assoluta. Andrà in onda l’episodio 12, dal titolo “Piano di volo“. Che cosa succederà questa volta alla squadra di Gibbs? Il personaggio interpretato da Mark Harmon ha dovuto affrontare diversi colpi di scena nel corso del capitolo, a partire dal ritorno inaspettato di Ziva. L’attrice Cote de Pablo infatti è ritornata in pista per rivelare che cosa le è accaduto durante gli anni di assenza. Purtroppo non sarà una presenza regolare nel corso della stagione, come sanno bene gli appassionati della serie tv. Anzi abbiamo lasciato il suo personaggio proprio alle prese con l’addio alla squadra: sarà definitivo oppure ritornerà ancora una volta? Ci sono state comunque tante altre novità nell’arco narrativo, come la presenza del giovane Phineas al fianco di Jethro.

Il ragazzino e vicino di casa è riuscito a fare leva sul cuore duro del leader della Marina: da quando la figlia è morta, Gibbs non è più riuscito ad avvicinarsi a nessun minore. Phineas però è entrato nei pensieri del personaggio di Harmon, soprattutto quando è scomparso e si è scoperto che in realtà la madre era la donna che lo aveva rapito da piccolissimo.

Dopo averlo tenuto in secondo piano a lungo, anche McGee è pronto per ritornare al centro della scena. Questa volta Sean Murray e il suo personaggio non ci parleranno di paternità, ma del suo opposto. Sembra proprio che McGee sia sul punto di prendere una decisione importante per quanto riguarda la possibilità di fare altri figli. Si muovono invece a rilento le cose fra Torres e Bishop. Il macho interpretato da Wilmer Valdemmara e la bionda di Emily Wilckersham ci stanno ancora facendo penare: assisteremo mai ad un loro bacio? Per ora possiamo dare per scontato che la chimica fra loro sta diventando più che evidente. Che dire infine di Sloane? Maria Bello sarà di nuovo alle prese con la figlia biologica, con cui sta riallacciando i rapporti. Anche in questo caso c’è un giallo da scoprire: chi è il padre della ragazza? Presto Faith farà proprio questa fatidica domanda alla psicologa.

NCIS 17, ANTICIPAZIONI DELL’11 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 12, “PIANO DI VOLO” – McGee e Delilah hanno deciso di non volere più figli, soprattutto dopo aver vissuto il terrore che ci fosse un altro bebè in arrivo. L’unica soluzione però è che McGee si sottoponga alla vasectomia: peccato che mentre stava sul punto di finire sotto ai ferri sia arrivato un nuovo caso su cui indagare. La scomparsa del pilota e tenente Rebecca Weeks metterà infatti in moto tutta la squadra: l’ultima volta che è stata avvistata, stava facendo una discesa in acqua. Si ipotizza persino il suicidio, anche se Gibbs e Bishop, alla ricerca di una lettera d’addio, si imbatteranno invece in un altro cadavere. Anche il sottufficiale Fisher Patrick è stato ucciso, forse per overdose da ossicodone. Ovvero il farmaco che la Weeks stava assumendo da qualche tempo, per via di un incidente avvenuto il mese prima.

