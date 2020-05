NCIS 17 / Anticipazioni 15 maggio: Gibbs, papà per un giorno

Pubblicità

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 15 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Game Over“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: durante un viaggio in pulmino, il membro di una banda dell’esercito si getta dal mezzo e muore travolto da un’auto. Gli altri militari riferiscono alla squadra che John soffriva di problemi psicologici e che non ne faceva mistero. Palmer (Brian Dietzen) invece stabilisce che John è morto prima di cadere sull’auto, forse per via di un veleno ad azione rapida. Dato che il pulmino era in viaggio da un’ora, Gibbs (Mark Harmon) sospetta che l’assassino sia uno dei componenti della banda. Più tardi, Gibbs riceve un sms e lascia McGee (Sean Murray) al comando, annunciando di doversi assentare per qualche giorno. Sloane (Maria Bello) decide di bloccarlo in ascensore per spingerlo a dirle la verità. Così scopre che la figlia di Fornell è fuggita dal centro di recupero. Jack invece gli rivela di aver ricevuto un contatto dalla figlia: vuole prendere un caffè con lei. Intanto, Palmer conclude che la vittima è stata uccisa da una sostanza tossica prodotta da una particolare specie di rana. Kasie (Diona Reasonover) invece trova delle tracce del veleno sull’ancia del clarinetto e non necessariamente durante il tragitto su strada. Si scopre che l’ancia in realtà non era di John, ma di una sua collega.

Il vero bersaglio di questa puntata di NCIS 17 diventa quindi Hannah McClain (Emma Bell). Mentre Sloane incontra Faith (Kate Hamilton), la squadra scopre che la banda ha un fan accanito piuttosto strano. Andrew Hopper (Eric Winzenried) viene fermato, ma rivela di aver cercato di proteggere Hannah. L’uomo infatti crede che il direttore della banda sia il capo di una setta e che diversi membri della banda siano scomparsi negli ultimi tempi. Nonostante la stranezza delle sue parole, McGee verifica che la sua versione potrebbe essere verosimile. Nel frattempo, Sloane confida a Ducky (Donald Mallard) che Faith le ha chiesto di compilare dei moduli di anamnesi, ma di non averle spiegato il motivo. Jack sospetta che sia malata, ma Ducky le consiglia di non indagare. Intanto, il direttore Farzad (Eyas Younis) respinge l’ipotesi della setta e rivela di aver chiesto ad Hannah di partecipare ad una commemorazione segreta per tutti i colleghi scomparsi. Grazie a Kasie, la squadra scopre che le custodie degli strumenti della banda hanno un peso anomalo e che il motivo potrebbe essere il legame con i trafficanti. Si scopre però che non si tratta di droga, ma di rodio, un materiale prezioso che viene individuato grazie all’intuito di Torres (Wilmer Valderrama). In seguito, Gibbs fa notare a Jackie che Faith ha chiesto di vederla, anche se avrebbe potuto ottenere le stesse informazioni via email. Si rifiuta però di rivelare a Sloane che cosa sia accaduto con Fornell.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 15 MAGGIO 2020

EPISODIO 9, “GAME OVER” – La squadra indaga sull’omicidio di un sottufficiale, trasmesso in streaming sulla app di un gioco popolare. Dalle prime indagini, emerge che Rojas era in congedo e che si guadagnava da vivere giocando ai videogasmes. Molto di più di quanto riusciva ad ottenere come tecnico navale. La squadra scopre inoltre che la vittima è stata uccisa nei bagni e spostata solo in seguito. L’assassino ha scelto anche di fargli indossare una maschera da orso in modo da farlo apparire come uno dei personaggi di un gioco. Intanto, Gibbs riceve una richiesta dalla vicina: dovrà occuparsi per qualche tempo di Phineas perchè deve partire per un viaggio improvviso. Non è la prima volta che vediamo Gibbs impegnato nel suo ruolo di papà/vicino, ma è una sottotraccia inedita di questa stagione. Soprattutto perchè in seguito al lutto subito, Jethro si è sempre tenuto a distanza dai bambini.



