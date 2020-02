NCIS 17/ Anticipazioni 29 febbraio: un incarico speciale per Sloane

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 29 febbraio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Case Mobili“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Gibbs (Mark Harmon) non crede ai suoi occhi quando Ziva (Cote de Pablo) si presenta a casa sua. La donna però crede che sia in pericolo e poco dopo l’abitazione viene crivellata di colpi. Il sicario viene ucciso, ma i due sono costretti a darsi alla fuga. Intanto, Bishop (Emily Wickersham) lotta con se stessa per non dire il segreto di Ziva agli amici. Ritorna però nell’appartamento della donna e parla con Odette, mettendole con le spalle al muro. Scopre così che la donna è complice di Ziva, mentre l’ex pupilla rivela a Gibbs di essere sulle tracce di una certa Sahar (Mouzam Makkar). Quest’ultima vuole ucciderla e lei dovrà agire per prima per poter ritornare a casa dalla sua famiglia. E’ stata costretta ad inscenare la sua morte anche con il marito e con la figlia, che continua ad osservare da lontano. Dopo aver svelato tutto a McGee (Sean Murray), Bishop deve faticare per convincere l’amico a non intromettersi nelle indagini di Gibbs. Il capo si sta lasciando alle spalle una serie di morti solo per arrivare a Sahar, che alla fine riesce a trovare in una casa bunker.

Ziva però è decisa a farla fuori, anche se questo vuol dire puntare la pistola contro Gibbs. Una volta convinta la sua ex pupilla, Sahar viene portata in carcere dopo aver rivelato che presto un Senatore verrà ucciso da un attacco bomba. Le autorità riescono a fermare l’esplosione appena in tempo, ma viene ritrovato presto anche un secondo ordigno. Solo in seguito Sahar svela che in realtà sarà un membro del Congresso a morire. Kasie (Diona Reasonover) tuttavia intuisce che si trattava solo di diversivi: qualcuno ha disattivato le bombe prima che esplodessero. Si risale così al costruttore dei due ordigni, che rivela di avere un contatto nella Marina. Dopo essersi unita alle indagini, Ziva rivela a Gibbs di avercela con lui perchè si è arreso di fronte alla sua presunta morte. Eppure gli aveva lasciato diversi indizi per fargli capire che fosse ancora viva e quando lui e McGee sono stati catturati in Paraguay, lei non ha esitato a partire per trovarli. Tempo dopo, Sahar viene fatta evadere e si scopre che Ziva potrebbe in realtà essere sua complice. Gibbs però le rintraccia e a quel punto Ziva svela di aver solo ingannato la criminale. Quest’ultima tuttavia non viene arrestata: Sahar mette in atto il piano B e si fa uccidere dai suoi uomini.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 29 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 3, “CASE MOBILI” – Un Tenente della Marina viene ritrovato privo di vita al di sotto di un autoarticolato: la squadra indaga sulla vittima e scopre che qualcuno potrebbe averlo colpito con un nano da giardino. La vittima è Elijah Buck e di recente ha acquistato un parcheggio per roulotte con Peter, suo fratello. Mentre Gibbs e gli altri cercano di scoprire chi lo volesse morto, Peter riceve una minaccia dal killer misterioso. Nel frattempo, Vance chiede a Sloane di fare un’analisi di tutti gli agenti speciali. Il ritorno di Ziva potrebbe infatti aver destabilizzato la squadra, soprattutto visto che tutti sembrano avere un umore nero. Nonostante i suoi sforzi, Sloane non riuscirà a parlare con nessuno, visto che il team cercherà di sfuggire al colloquio con la scusa del nuovo caso. Gibbs e i suoi scoprono invece che l’assassino di Elijah potrebbe nascondersi fra i suoi affittuari. L’uomo infatti aveva alzato i prezzi e diverse persone lo avevano minacciato.



