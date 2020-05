NCIS 17/ Anticipazioni 29 maggio: Phineas rapito, Gibbs disperato

Pubblicità

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 29 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà l’11°, dal titolo “Un cuore a metà“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Bishop (Emily Wickersham) ottiene da Victor Mir (Usman Ally) una chiavetta con informazioni importanti, che paga 100 mila dollari. Poi consegna tutto a Odette (Elayn J. Taylor), a cui confessa di aver intenzione di avere un altro segreto con la squadra riguardo a Ziva (Cote de Pablo). Invece di consegnarle la chiavette, Bishop decide di informare Gibbs (Mark Harmon) e gli altri. McGee (Sean Murray) si mette subito all’attivo e scopre grazie al video nella chiavetta che un uomo sta trattenendo un vecchio informatore di Ziva, Adam (Damon Dayoub). Intanto, Gibbs incontra di nascosto Ziva per via della chiavetta, ma l’ex agente non sa nulla del dispositivo. Scopre così che Odette ha agito alle sue spalle e che ha cercato di proteggerla da chi ha catturato Adam. Nel passato, Adam aiuta Ziva a lasciare la figlia, in modo da non metterla in pericolo. Subito dopo, Ziva inizia ad avere il primo attacco di panico. Nel presente, Ziva rivela che Adam si è infiltrato nel fortino di Sahar e così ha scoperto che Gibbs era in pericolo. Visto che il suo contatto è nei guai, vuole l’aiuto della squadra per localizzarlo. Seguendo gli indizi trovati dalla rete di Odette, Ziva trova Adam e scopre che in realtà la vera Sahar è ancora viva. L’uomo riesce a dirle anche che la conosce, ma poi sviene.

A NCIS 17 dopo essere crollati in un sotterraneo, Ziva rivela a Gibbs di aver sempre tenuto la figlia sotto controllo grazie ai contatti di Adam. Dopo diversi minuti alla ricerca di una via d’uscita, finalmente riescono a raggiungere Adam, ormai in attacco cardiaco. Più tardi, Gibbs informa il resto della squadra che Sahar è ancora viva. Nel passato, Adam informa Ziva che dovrà partire per Washington entro breve e che Sahar si trova negli Stati Uniti. Nel presente, Ziva continua a pensare alle ultime parole di Adam. Gibbs le consiglia invece di contattare DiNozzo (Micheal Weatherly) perchè possa proteggere Talia, ma Ziva ha paura di provocare la morte di altre persone. Analizzando il corpo di un collegamento con il caso, Bishop scopre che la vittima era un frequentatore assiduo del locale di Mir. Messo sotto torchio, Gibbs scopre che Sahar è in realtà la madre di Phineas e che l’ha avuta sotto gli occhi per tutto il tempo. Dopo aver fatto irruzione in casa sua, Gibbs trova solo Phineas al suo interno. La madre invece è già fuggita e ha fatto perdere le sue tracce. L’interrogatorio di Mir però permette a Ziva di localizzare Sahar nella vecchia fabbrica. Costretto ad intervenire, Gibbs spara in testa alla donna e la uccide.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 29 MAGGIO 2020

EPISODIO 11, “UN CUORE A METÀ” – Phineas scompare e Gibbs è fortemente preoccupato. Dovrà coinvolgere il resto della squadra per riuscire a rintracciarlo. Il caso si ripercuote anche su Torres, che interrompe un traffico di minori mentre si trova sotto copertura. In seguito, la squadra scopre che Mir, l’uomo arrestato durante il caso precedente, è in realta Halabi. Ovvero l’uomo che lavora per i terroristi con il padre biologico di Phieas. Il team lo arresta prima che il ragazzino venga portato dallo zio in Libia. Phineas può quindi ritornare dai suoi genitori adottivi: Sahar gli aveva mentito sul fatto che non lo avrebbero mai più voluto. Per Ziva invece è arrivato il momento di spiccare ancora il volo, questa volta per Parigi, per ritrovare la sua famiglia.



