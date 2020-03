NCIS 17/ Anticipazioni 7 marzo: la squadra ‘batte’ la Polizia in un caso

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 7 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Nei panni di un altro“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: la squadra indaga sul ritrovamento di un corpo: un uomo è stato ucciso e il suo cadavere è stato avvolto nella plastica e messo al di sotto di un camion. Sulla scena del crimine, Palmer (Brian Dietzen) trova alcuni frammenti di ceramica, che vengono ricondotti poi a uno gnomo da giardino. L’autopsia rivela inoltre che si tratta dell’arma del delitto, con cui la vittima è stata colpita alla testa. Grazie al registro di consegne del camionista, il team realizza che l’uomo ucciso è Eli Buck, un ex ufficiale che di recente ha voltato pagina avviando un’attività con il fratello Peter. I due infatti hanno acquistato un parcheggio per roulotte: uno degli ospiti rivelerà subito all’arrivo di Gibbs (Mark Harmon) e gli altri che dal suo giardino è stato rubato uno gnomo. Esther (Ellen Geer) e Vince (Frankie J. Allison) spiegheranno poi che i Buck non erano ben visti nel quartiere a causa del recente aumento dell’affitto. Un dettaglio che potrebbe far intuire come la vittima fosse decisa a far fallire la sua proprietà.

Quando Peter trova un biglietto da parte del killer, che gli annuncia la sua morte imminente, emerge un’altra verità. Esther potrebbe essere la burattinaia che manipola tutti gli affittuari contro i due fratelli. Gibbs la interroga e ne approfitta per prelevare una delle sue matite per un confronto con il biglietto destinato a Peter. La donna viene scagionata, ma l’auto di Peter viene incendiata poco dopo, facendo intuire che qualcuno lo stia inseguendo. Nel frattempo, Vance (Rocky Carroll) manifesta le sue preoccupazioni a Sloane (Maria Bello): la recente ‘resurrezione’ di Ziva (Cote de Pablo) potrebbe aver avuto delle influenze negative su tutta la squadra. Così la incarica di fare dei colloqui individuali, che tuttavia Jack non riuscirà a portare a termine con facilità. Messo alle strette, McGee (Sean Murray) rivela di essere preoccupato per Bishop (Emily Wickersham), che invece pensa a quanto Torres (Wilmer Valderrama) potrebbe essere rimasto scottato dalla sconfitta con Ziva, durante l’ultima lotta. Torres però rivelerà che Ziva in realtà lo ha battuto rivelandogli qualcosa di personale, che si guarderà bene dal confessare. Anzi ne approfitta per girare le carte in tavola e accusa Sloane e Gibbs di avere una relazione segreta. Sia lui che Ducky (David McCallum) infatti hanno notato una strana tensione fra i due. Gibbs cercherà persino di parlare con Jack, ma poi si morderà la lingua e preferirà riferirle delle sue emozioni sul ritorno di Ziva. Il caso prende invece una piega definitiva quando di scopre che gli indizi portano al giardiniere di Vince, che rivela di avere dei problemi di salute a causa di alcune sostanze tossiche presenti nel parcheggio delle roulotte.

NCIS 17 ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2020

EPISODIO 4, “NEI PANNI DI UN ALTRO” – Un cavallo viene liberato in un cimitero mentre trasporta un piede umano. Il secondo arto verrà ritrovato poco dopo e la squadra intuirà subito che si tratta di un delitto con tortura. La difficoltà tuttavia è riuscire ad ottenere la giurisdizione necessaria per risolvere il caso, ma per fortuna Gibbs chiederà a Palmer di fare subito delle analisi sul posto, aggiudicandosi le indagini. In base ad alcune piaghe presenti sui piedi ritrovati, si scopre che la vittima è David Holtzman, un sergente della Marina che ora vive come senzatetto. La pista si concentrerà su un certo Williams, che tuttavia rivelerà di essere stato aggredito alle spalle. Saranno le ricerche di Bishop alla fine a permettere che il caso venga chiuso con successo.



