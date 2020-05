NCIS 17/ Anticipazioni 8 maggio: Gibbs lascia un caso per aiutare Fornell

Pubblicità

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 8 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà l’ottavo, dal titolo “Musica, maestro!“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: due ragazzini scoprono che alcuni animali della fattoria stanno mangiando il cadavere di un uomo. Intanto, Torres (Wilmer Valderrama) rivela agli amici che la nuova fidanzata Elena (Lisa LoCicero) lo ha appena informato di avere un figlio, Ricky, e che glielo farà conoscere presto. Chiamata sulla scena del crimine, la squadra trova fra i resti del cadavere la chiave di una stanza del Monark Hotel. Si scopre così che la vittima è Alex Shaw e che ha installato un sistema di telecamere a circuito chiuso sul tetto per sorvegliare l’interno di tutte le stanze. Più tardi, Torres scopre che Ricky non è un bambino come pensava e che in realtà è un Sergente scelto. La moglie rivela poi che Shaw aveva accettato un secondo lavoro dall’esercito nell’ultimo periodo. Intanto, McGee (Sean Murray) scopre che la vittima era un ricattatore e che ha ricevuto molti soldi dal membro del congresso. Riley (Aaron Craven) conferma tutto: Shaw minacciava di rendere pubblica la sua avventura con una prostituta. Palmer (Brian Dietzen) invece conclude grazie all’autopsia che Shaw è stato ucciso con un’arma di legno. Quella sera, Torres incontra Helena a cena e le manifesta le sue perplessità riguarda l’età del figlio. La donna però lo aveva già avvertito durante un incontro precedente. Poco dopo, Ricky entra nello stesso locale con Bishop e la situazione diventa presto imbarazzante. Soprattutto quando Helena propone di cenare tutti e quattro insieme. Per fortuna Kasie (Diona Reasonover) individua un sospettato, Daniel Mulgrew, e i due agenti speciali sono costretti ad abbandonare la cena. Il sospettato però viene ritrovato ucciso nella sua abitazione, di fronte ad una serie di schermi che inquadrano gli interni di altre camere d’albergo. Entrambi però decidono di mentire quando affermano che a nessuno dei due interessa con chi esca l’altro. Torres confessa solo a Palmer di trovare l’uscita di Bishop con Ricky del tutto fuori luogo. Ellie fa la stessa cosa con McGee, che sembra aver intuito il feeling fra la collega e Torres. Analizzando le email della seconda vittima, Kasie scopre che il mandante di Mulgraw è il suo ex capo Patrick Norian (Kevin Kilner). Messo alle strette da Gibbs, Norian conferma il ricatto, ma nega l’omicidio e sfoggia un alibi di ferro. Si scopre in seguito che Riley è stato adescato in realtà da una spia russa, a cui rivelava segreti governativi. Shaw aveva scoperto il suo segreto e per questo ha deciso di ucciderlo. A fine caso, Torres e Bishop trovano il modo di fare pace. Il primo però ha anche deciso di mollare Helena.

Pubblicità

ANTICIPAZIONI DELL’8 MAGGIO 2020

EPISODIO 8, “MUSICA, MAESTRO!” – John Warren, un membro dell’Anchor Ensemble, salta da giù da un autobus e si schianta contro il parabrezza di un’auto. La squadra però nota che sulla scena del crimine non c’è sangue e conclude che in realtà la vittima è stato uccisa prima. Gibbs tuttavia è costretto a lasciare il caso in mano ai suoi uomini: Fornell lo ha appena avvisato che la figlia Emily ha lasciato il centro per la riabilitazione. Anche Sloane riceve un messaggio particolare. La figlia che ha fatto adottare diversi anni prima vuole incontrarla per un caffè e lei è terrorizzata alla sola idea di rivederla. Intanto, Kasie scopre che la vittima è stata avvelenata con le secrezioni di alcune rane tossiche della Colombia. Grazie a questo dettaglio, si scopre che in realtà il vero bersaglioè Hannah, una collega di John.



© RIPRODUZIONE RISERVATA