NCIS 17/ Anticipazioni episodi oggi, 1 febbraio: Kasie nei guai?

NCIS 17, anticipazioni episodi oggi, 1 febbraio

Lunedì di repliche su Rai2 dove i fan potranno ritrovare gli episodi di NCIS 16 ma anche quelli di 9-1-1 3. Non sappiamo bene quali siano le intenzioni della seconta rete Rai ma quello che è certo è che i nuovi episodi del crime americano andranno in onda non prima di aprile, questo significa che al lunedì troveremo il finale della sedicesima stagione e poi quelli della numero 17 fino alla prossima primavera? E’ ancora presto per dirlo soprattutto in questo periodo in cui i palinsesti sono più ballerini del solito ma gli appassionati sicuramente apprezzeranno lo sforzo, ne siamo certi. L’appuntamento questa sera è fissato con gli episodi 21 e 22 della 16esima stagione dal titolo Giustizia o vendetta e Vendetta o giustizia. I due episodi anticipano il finale della prossima settimana portando sullo schermo due nuovi casi da risolvere e intricate questioni personali. In un primo momento, a partire dalle 21.10 circa, Kasie si ritroverà per le mani un caso di omicidio di 30 anni fa usando il DNA ma le cose non si metteranno bene quando il sospetto torna libero per una scappatoia nel sistema legale e finisce lui stesso per essere una vittima. Chi lo ha ucciso e perché? Chi si assumerà la colpa di quanto è successo?

McGee a Silicon Valley in NCIS 16

Nei nuovi episodi di NCIS 16, intanto, dall’altra parte, McGee deve visitare una società nella Silicon Valley con un lavoro sotto copertura fingendo di essere sul posto per valutare un contratto. La cosa che finirà sulla sua scrivania, però, è il conto nei server della Difesa in possesso di questa società. SecDef Skinner si presenta con tutti i record dell’account offshore segreto e afferma che qualcuno ha avuto accesso a suo nome. Dice che l’account è arrivato dopo l’11 settembre, quando il paese era ansioso di combattere il terrorismo all’estero ma non si curava molto delle scartoffie. Come Clark prima di lui, SecDef Skinner ha esaminato Vance e Gibbs e ha scoperto che sono entrambi uomini esemplari, da qui la richiesta di aiuto. Nel secondo episodio, a partire dalle 22.00 circa, NCIS indaga su un conto bancario intestato al segretario della difesa e che serve per finanziare una rete nazionale di giudici chiamati ad emettere sentenze di morte. Chi è giudice e chi giuria e quali casi sono stati cambiati in tutto questo marasma? Lo scopriremo solo negli episodi in onda oggi che spianeranno la strada al finale della prossima settimana sempre su Rai2.



