NCIS 17/ Anticipazioni episodi oggi 15 febbraio: cosa nasconde Ziva? perché è tornata?

NCIS 17, anticipazioni episodi oggi, 15 febbraio

Con il finale della sedicesima stagione ancora negli occhi, il pubblico di Rai2 si prepara a seguire NCIS 17 al via oggi, 15 febbraio, su Rai2 dalle 21.15 circa ancora una volta in replica. La rete ha deciso così di tappare il buco libero del lunedì piazzando ben tre episodi a serata per la gioia dei fan che avranno modo di rivedere Ziva dopo il suo rocambolesco arrivo nel finale di lunedì scorso. Questa sera l’appuntamento è fissato con le repliche degli episodi 1, 2 e 3 dal titolo, rispettivamente, ‘Fuori dal buio’, ‘Alla luce’ e ‘Case mobili’ in cui sentiremo ancora parlare di Ziva e delle motivazioni che l’hanno portata nuovamente al cospetto di Gibbs pronta a rivelare che corre un grave pericolo, ma quale e cosa è successo in questo periodo lontano da qui? Ziva è nel seminterrato di Gibbs e rivela che è lì per portarlo e tenerlo al sicuro perché qualcuno vuole ucciderlo. Proprio in quel momento, ecco arrivare un commando armato che attacca i due che riescono però a scappare grazie ad un ordigno di fortuna. Uno degli assalitori muore e sulla scena, poco dopo, arriva Bishop che capisce subito che c’è anche Ziva implicata in questa storia perché un lembo del suo cappotto rimane a terra. A quel punto anche McGee inizia a temere il peggio e così quando mette Bishop alle strette, scopre dettagli che non avrebbe mai immaginato.

Ziva porta via Gibbs, ma perché è tornata?

Cosa succederà negli altri due episodi di NCIS 17? Sentiremo ancora parlare di Gibbs e Ziva in fuga perché adesso sono pronti a collaborare con Sahar per riuscire ad ottenere quello che serve alla nostra ex agente. Ma che cosa sta cercando e perché è tornata da Gibbs? La verità è destinata a venire a galla perché Ziva presto lascerà di nuovo la serie ma prima di farlo, nell’ultimo episodio in onda oggi, sconvolgerà i suoi amici tanto che Vance chiederà aiuto a Sloane per testare il morale della squadra dopo questo tsunami. Il primo che riesce a dire qualosa è proprio Gibbs, come si sentirà dopo questa visita lampo e tutto quello che ha portato nella sua vita? Intanto, la squadra è chiamata ad agire quando il Tenente Buck viene trovato cadavere sotto un autoarticolato. A quanto pare la scena del crimine è un parcheggio di roulotte gestito dalla vittima e dal fratello e i sospetti si concentrano proprio su quest’ultimo. Si tratta davvero di una faida familiare o c’è altro sotto ancora da scoprire?



