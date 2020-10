NCIS 17/ Anticipazioni episodio 2 ottobre 2020: un intoccabile per Bishop e Torres!

NCIS 17, ANTICIPAZIONI EPISODIO 14 DEL 2 OTTOBRE

Dopo la pausa della scorsa settimana, NCIS 17 torna in onda questa sera su Rai2 con un nuovo episodio, il numero 14 della stagione, dal titolo Fuori controllo. L’appuntamento con il famoso crime americano è fissato per le 21.20 circa con un singolo episodio che poi lascerà spazio alla seconda stagione The Rookie. Ma cosa vedremo questa sera? Una Lamborghini attraversa un quartiere residenziale, mettendo in pericolo i residenti, compresa una felice coppia che fa jogging. Peccato per l’uomo al volante perché i due che stavano correndo erano proprio Bishop e Torres. Per tenersi occupati, l’NCIS rintraccia il pilota che da alcune settimane utilizza il quartiere come sua pista da corsa personale e la squadra riuscirà nel suo intento proprio grazie a Bishop che ricorda la targa parziale. Lui è Xavier e confessa di essere ubriaco alla guida e di essere scappato via per questo. Le cose si complicano quando viene a galla che l’uomo è un intoccabile e potrebbe non pagare per quello che è successo continuando ancora a sfrecciare con la sua auto rischiando di uccidere qualcuno, come farà la squadra a riportarlo sulla retta via e, soprattutto, dietro le sbarre?

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

A causa del calcio, NCIS 17 la settimana scorsa è rimasta in panchina ma questa sera tornerà in onda riprendendo le fila rimaste in sospeso ormai due venerdì fa. Ma dove siamo rimasti e cos’è l’ultima cosa che i fan della serie hanno visto su Rai2? Dopo aver fatto un doppio lavoro per troppo tempo, Palmer si è messo alla ricerca di un assistente incontrando i candidati a cominciare da uno troppo sensibile per occuparsi dei cadaveri e finendo a Christopher Crane, con accento britannico, un papillon adeguato e un commento poetico che lo contraddistingue. Intanto, il resto della squadra indaga sulla morte del sergente Daniel Backer fatto saltare dopo essere andato in pensione. Il Marine Warfighting Test Lab di Quantico ha testato un nuovo drone sviluppato da LanWar Defense Systems e le cose procedono senza intoppi finché il team non si rende conto che c’è una persona all’interno del capannone che è stata presa di mira dal raggio delle armi. Palmer stabilisce che la vittima è stata uccisa prima dell’esplosione. Il suo corpo inoltre sarebbe stato spostato dopo il delitto. Alla fine la soluzione è arrivata ma le emozioni non sono mancate, Palmer finalmente è riuscito a trovare il suo aiutante e non rimanere solo ad oltranza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA