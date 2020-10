NCIS 17/ Anticipazioni episodio 30 ottobre: chi ha ucciso Jeremy Whistler?

NCIS 17, anticipazioni episodio oggi, 30 ottobre: chi ha ucciso Jeremy Whistler?

Ad un passo dal finale di stagione, NCIS 17 torna in onda su Rai2 con un altro singolo episodio dal titolo ‘Castore e Polluce‘. La serie crime per eccellenza presto tornerà in onda negli Usa con la sua diciottesima stagione ma, intanto, sulla seconda rete Rai il momento dei saluti si sta avvicinando dopo questa lunga cavalcata. Il finale di stagione è previsto per il prossimo 13 novembre proprio su Rai2 mentre i nuovi episodi dovrebbero andare in onda non prima della prossima primavera, salvo cambiamenti dovuti alla Pandemia in corso. Ma come si concluderà questa stagione e cosa ci aspetta ancora in questi ultimi episodi di NCIS 17? Le prime risposte arriveranno questa sera con il complicato episodio in onda dalle 21.10 circa in cui il team dovrà occuparsi di un nuovo intricato caso quando un marine viene ritrovato morto in un lago. Il sottufficiale Jeremy Whistler era volontario alla mensa dei poveri, un soccorritore di gattini, ma forse la sua pedina era un po’ sporca e su di lui pesavano crimini federali che lo hanno ridotto cadavere, ma per mano di chi?

In NCIS 17 Gibbs consola Sloane in crisi dopo la richiesta della figlia…

Le indagini di NCIS 17 partono dal telefono dell’uomo che racchiudeva una serie di messaggi da parte della moglie e poi uno, più minaccioso, in arrivo da uno sconosciuto che viene rintracciato subito al Beverly Berkshire all’Aspire Technical College, dove Whistler era uno studente. McGee e Torres iniziano a scavare più a fondo nella vita del campus a caccia di hacker fino a che in sala interrogatori non ci finisce un ex collega della vittima che ammette di averlo accoltellato in passato dopo che Whistler ha prosciugato tutti i soldi della truffa di virus informatici dal loro conto offshore, ma quando il suo alibi per la notte dell’omicidio viene confermato, tutto è da rifare. Chi ha ucciso il sottufficiale Jeremy Whistler? Nel frattempo, la figlia biologica di Sloane, Faith, mette tutti in crisi chiedendo la storia medica di suo padre. La donna sta facendo trattamenti per la fertilità e per questo ha chiesto alla madre notizia sul padre biologico. A quel punto è lei che si confida con Gibbs raccontando che la figlia è frutto di una violenza subita a 19 anni quando ubriaca, si è fatta portare via da una festa da qualcuno di cui si fidava. Cosa succederà dopo questa rivelazione e cosa deciderà di fare Sloane per aiutare la figlia? Il loro rapporto è a rischio ma Gibbs sarà incoraggiarla a fare la cosa giusta per chiudere con il passato. Fino a dove si spingerà lei per farlo e assicurare alla figlia il futuro che vuole e che merita? Lo scopriremo nell’episodio in onda questa sera su Rai2.



