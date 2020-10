NCIS 17, anticipazioni episodio del 23 ottobre: Omicidi in miniatura

NCIS 17 torna in onda con un nuovo episodio quando siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione dei record. Il finale arriverà, salvo imprevisti, il 13 novembre prossimo sempre sulla seconda rete Rai1 mentre negli Usa presto prenderà il via la stagione numero 18 che in Italia dovrebbe arrivare in primavera, pandemia permettendo. Ma cosa succederà in questi ultimi episodi e, in particolare, in quello in onda oggi, 23 ottobre, su Rai2? L’appuntamento con NCIS 17 è fissato per le 21.20 circa con l’episodio numero 17 dal titolo “Omicidi in miniatura” in cui ad occupare il team sarà la morte di un sottoufficiale. La cosa strana è che il suo omicidio è arrivato dieci anni dopo quello dei genitori e nelle stesse circostanze e le stesse modalità, cosa significa tutto questo?

NCIS 17 a caccia di indizi in “modelli” di omicidio

NCIS 17 si lancia quindi in questo intricato caso e il team inizia le sue indagini appoggiandosi alla sorella e figlia delle vittime, Claire che ha ricreato “modelli” che descrivono la morte dei suoi genitori e, quindi, anche quella del fratello. Come se non bastasse, al caso del giorno si uniscono anche gli intrecci e gli ostacoli personale degli agenti e così mentre Bishop dovrà fare i conti con l’arrivo di un messaggio di Odette, il team si impegna a ripulire alcuni dei loro effetti personali in modo tale da poterli donare in beneficenza. Questo aprirà vecchie ferite e farà riflettere i diretti interessati più di quanto avrebbero mai immaginato? Lo scopriremo quando la serie tornerà in onda questa sera.



