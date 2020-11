NCIS 17, anticipazioni episodio oggi, 6 novembre: Il giorno di San Patrizio

Penultimo episodio per NCIS 17 che torna in onda oggi, 6 novembre, su Rai2 ad un passo dal finale in onda venerdì prossimo. Questa stagione sta per volgere al termine proprio mentre la numero 18 si sta preparando al suo debutto americano e il prossimo anno, sembra a gennaio, farà lo stesso anche in Italia. L’episodio di oggi si svolge il giorno di San Patrizio e si apre con un quartetto di criminali litiganti che si riduce rapidamente a un trio di criminali litigiosi quando diventa chiaro che il loro autista in fuga ha parlato dei loro piani di rapina a sua moglie. Il suo corpo finisce in un cassonetto del centro di reclutamento della Marina, che convoca l’NCIS che dovrà occuparsi del caso.

Il Giorno di San Patrizio prende il via da qui a partire dalle 21.10 di oggi, 6 novembre, su Rai2 ad un passo dal finale di settimana prossima e spingendo gli ufficiali Kerrigan e Donnelly a mettersi a disposizione per spiegare che il loro medico legale ha portato via il corpo per ripulire i ponti per l’attesissima parata del giorno di San Patrizio, e sarà consegnato al Navy Yard. Palmer si dirige alla tavola calda per una colazione dove incontra Kasie che riceve un ordine da portare via, cos’altro succederà loro questa sera?



