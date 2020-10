NCIS 17/ Anticipazioni puntata 16 ottobre: la morte di un ufficiale della Marina…

NCIS 17, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 15 OTTOBRE

NCIS 17 rallenta la sua corsa e oggi torna in onda con un singolo episodio allontanando così il finale della stagione. La serata crime di Rai2 è salva per un bel po’ visto che al momento, a causa degli slittamenti di riprese e gli stop alle lavorazioni in corso, la tv pubblica ha ripiegato su poche novità, su repliche e serie tv americane. L’appuntamento con NCIS 17 è previsto per oggi, 15 ottobre, nel prime time a partire dalle 21.20 portando sullo schermo un altro caso da risolvere e, soprattutto, qualcosa che terrà impegnati i protagonisti anche nella loro vita privata, ma cosa vedremo di preciso? Le risposte arriveranno solo questa sera quando andrà in onda l’episodio numero 16 dal titolo “Viaggio nel tempo” in cui la squadra è chiamata ad indagare sul suicidio di un ufficiale della Marina in pensione. Fin qui tutto normale se non fosse che l’uomo sembra che abbia lasciato una pietra preziosa che sembra essere addirittura rubata. Il team inizia ad immaginare come la moneta possa essere finita in suo possesso e questo cambierà un po’ le cose e l’episodio.

NCIS 17 TORNA QUESTA SERA CON UN’ALTRA STORIA E…

Il caso di questa sera di NCIS 17 si apre quando il capo della marina in pensione Art che ha prestato servizio per 30 anni, poi si è offerto volontario al Navy Museum per gli ultimi 17. Mai sposato, senza figli, ha lasciato una lettera indirizzata all’NCIS. Dall’altro lato, Art ha chiesto a Marie di prendersi cura di Sonny Lee e lui ha donato il suo raro dollaro d’argento S Seated Liberty del 1870. Marie spiega che questa donazione aiuterà a mantenere aperta l’amata mostra sulla guerra del Vietnam nonostante i tagli al budget. Intanto, le indagini vanno avanti e toccherà proprio a Palmer scoprire che l’uomo aveva un cancro terminale al cervello e questo lo addolora molto perché lo porta a pensare alla sua nonna. Anche il resto della squadra sta vivendo una settimana cupa, quindi Ducky li incoraggia a perdersi nell’immaginare altre vite che avrebbero potuto vivere mentre esaminavano le impressionanti pile di cose effimere lasciare da Art. Fino a dove si spingeranno e a cosa penseranno? Lo scopriremo solo questa sera su Rai2.



