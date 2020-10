NCIS 17/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: un’app di incontri mette nei guai…

NCIS 17, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 OTTOBRE

Cosa c’è di meglio di un nuovo episodio di NCIS 17? Solo scoprire che questo episodio è uno degli ultimi di questa stagione arrivata quasi in contemporanea con gli Usa. Il Coronavirus ha un po’ stravolto la programmazione delle nostre televisioni e mentre in Patria le serie stentano a ripartire tra i ritardi dell’inizio delle riprese e della produzione, in Italia si punta sempre di più sulle serie ancora nel cassetto per riempire i buchi lasciati dai prodotti nostrani. Questo, per fortuna, significa che i fan non dovranno rinunciare alla visione di NCIS 17 che si avvia così verso il gran finale previsto per il prime time di novembre. Ma cosa vedremo questa sera? La serie tornerà in onda alle 21 e 20 circa con l’episodio numero quindici dal titolo Cuori solitari in cui il principale sospettato per gli omicidi di due Marines è una donna molto vicina a Gibbs, perché?

UN AMICO DI GIBBS NEI GUAI PER UN’APP DI INCONTRI?

Secondo le prime anticipazioni dell’episodio di oggi di NCIS 17, sembra proprio che la donna sia molto legata all’amico di Gibbs, Phillip Brooks (Don Lake), dopo un incontro promosso da un sito di incontri. Intanto, Sloane si prepara ad incontrare un ammiratore segreto, quale sarà il suo volto? In particolare, il Capitano della Marina Alan Wales, viene trovato nudo con una freccia nel cuore e l’ultimo contatto che ha avuto è proprio con una tale Stacy Gordon, un avvocato, incontrata tramite un’app di appuntamenti della Marina chiamata Fleet Date. Quando l’NCIS arriva a casa sua per interrogarla ecco che al suo fianco spunta proprio Phil Brooks. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando la serie tornerà in onda conquistando il pubblico che rimane in attesa del finale ma, soprattutto, della già annunciata stagione numero 16 che presto andrà in onda negli Usa e poi, fose in primavera, anche su Rai2. Cosa succederà a Gibbs e i suoi e come si concluderà il caso che ci terrà impegnati questa sera?



