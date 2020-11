NCIS 17/ Anticipazioni ultimo episodio 13 novembre: chi morirà nel gran finale?

NCIS 17, anticipazioni ultimo episodio 13 novembre

Tutto è pronto per il finale di NCIS 17 che chiuderà questa sera la sua corsa su Rai2, nel prime time del venerdì, rimandando tutto a data da destinarsi. Dalla prossima settimana, infatti, ci penserà The Rookie 2 ad occupare il prime time con un doppio episodio mentre per NCIS 18 dovremo attendere ancora un po’ visto che la messa in onda è prevista non prima della prossima primavera, salvo cambiamenti. Ma cosa andrà in onda questa sera? L’appuntamento è con l’ultimo episodio di NCIS 17 dal titolo “USS Arizona” in cui un ladro singolare s’introduce in casa dell’Ammiraglio Caplinger e sottrae la Purple Heart di sua figlia Julia, morta in Afghanistan. Nell’andare via, il ladro lascia un biglietto con l’indirizzo di un motel. L’ammiraglio Michael Caplinger, capo del comando delle forze della flotta, torna a casa da 45 giorni in mare e trova la porta rotta, sangue sul pavimento e la medaglia Purple Heart di sua figlia mancante e non si tratta di certo di una medaglia normale.

Chi morirà nel gran finale di NCIS 17?

Nell’ultimo episodio di NCIS 17, scopriamo che Julia è stata uccisa in un’esplosione di IED durante la sua prima settimana in Afghanistan, e il padre di Caplinger, anche lui un ammiraglio, ha inciso a mano un messaggio sul retro della medaglia prima di morire due mesi dopo. Prima della fuga il sedicente ladro lascerà un biglietto dicendo di averla presa ma indicando anche il nome del motel e al numero della stanza. L’NCIS arriva per trovare Joe Smith (Christopher Lloyd), che annuncia con orgoglio di aver fatto irruzione e rubato il Cuore viola. Ma cosa è successo e cosa ne sarà di lui adesso?



